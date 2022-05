Že dolga leta se mnoga društva in posamezniki borijo za boljši položaj otrok in odraslih s posebnimi potrebami. Kljub temu da je v naši državi za gibalno ovirane in osebe z duševnimi motnjami na splošno dobro poskrbljeno, še vedno ostajajo mnoge anomalije, zaradi katerih nekateri pristanejo na robu revščine. Eden od teh zelo slabo urejenih pogojev je sramotno nizko nadomestilo za izgubljeni dohodek, ki pripada enemu od staršev oziroma skrbniku otroka s posebnimi potrebami do 18. leta starosti in je dolgo znašalo le 588 evrov. Ni mogla vračati kredita Če gre za enostarševsko družino, v kater...