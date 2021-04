Z invalidnim sinom bi jo vrgli na cesto

Prejšnji teden so se v medijih pojavila glasna opozorila treh mamic otrok s posebnimi potrebami, da je zakonodaja za starše oziroma skrbnike teh otrok tako sramotno urejena, da bi jo bilo nujno treba spremeniti. Tri mamice otrok s posebnimi potrebami vabijo, da se jim pridružite. Nadomestilo, ki pripada enemu od staršev oziroma skrbniku, je namreč že dolga leta enako in tako nizko, da mnoge prizadete otroke in starše celo potiska v revščino. Za 24-urno nego dobi skrbnik namreč le 588 evrov, kar je še manj od minimalne plače in seveda ne zadošča za preživetje. Poleg tega skrbnik, ki ob skrbi za...