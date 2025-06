Z interaktivno učilnico k delfinom in kitom

Piransko društvo za morske sesalce je odprlo izobraževalno platformo oziroma spletno e-učilnico Od učilnice do morja. Oblikovana je za vse, ki želijo pobližje spoznati čudoviti svet pod gladino, življenje v njem in ohranjanje okolja. Namenjena je predvsem otrokom, učiteljem kot tudi starejšim, pri čemer so vsebine skrbno razdeljene po starostnih skupinah in tematskih sklopih.

Spodbuda k raziskovanju

To omogoča prilagojen pristop glede na predznanje in zanimanje, pa naj gre za prvi razred osnove šole ali za srednješolce. Mlajši uporabniki skozi poskuse in zanimivosti odkrijejo vplive ljudi na morske ekosisteme, starejši učenci in dijaki pa poglobljeno raziskujejo biologijo, ekologijo in pomen varstva narave.

Mladim, učiteljem in vsem zainteresiranim želimo ponuditi več kot le informacije.

Poseben poudarek je namenjen kitom, delfinom in drugim morskim sesalcem ter njihovi ključni vlogi pri ohranjanju ravnovesja v naravi. Vsaka tema vključuje kratko razlago, zanimiva dejstva, slikovni material in dejavnosti, ki jih lahko preizkusijo doma ali v razredu. E-učilnica tako ni le vir znanja, temveč tudi spodbuda k aktivnemu raziskovanju in razmišljanju o našem vplivu na okolje. Pri pripravi vsebine so sodelovali tudi Ekologi brez meja, Krajinski park Debeli rtič ter Krajinski park Strunjan.

Sicer pa Gaja Jenko, koordinatorica za izobraževanje pri društvu Morigenos, pravi: »Z e-učilnico želimo mladim, učiteljem in vsem zainteresiranim ponuditi več kot le informacije, želimo spodbuditi radovednost in hkrati odgovornost do morskega sveta. Veseli nas, da lahko nagovorimo različne generacije ter jim omogočimo dostop do znanja, ki je ključno za varovanje našega morja in planeta.« Do e-učilnice lahko dostopamo tudi na spletni strani morigenos.org.