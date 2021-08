Z gradbenimi odpadki zasuli travnik

V industrijsko-obrtni coni ob Brnčičevi ulici v Ljubljani so na travniku med servisom za tovornjake in pasjo šolo nedavno zrasli poldrugi meter visoki kupi gradbenih odpadkov. Ker na parceli, veliki 12.000 kvadratnih metrov, zasedajo kar tretjino površine, so pozorni krajani zadevo nemudoma prijavili gradbeni inšpekciji.



Jože Horvat, predsednik ljubljanskega odbora za varstvo okolja pri mestnem svetu, ki so ga zaskrbljeni krajani obvestili o številnih tovornjakih, ki tja že približno teden dni dovažajo odpadni gradbeni material, nam je pokazal tudi fotografijo tovornjaka gradbenega podjetja AGM Nemec z Dola pri Hrastniku. Eden od krajanov ga je posnel med vožnjo z omenjenega travnika. Ob ogledu novonastalega odlagališča odpadnega gradbenega materiala smo se lahko prepričali, da gre za več tisoč kubičnih metrov prodnatega gramoza, v katerem pa so vidni tudi ostanki betonskih cevi, železja in drugih gradbenih odpadkov.

Po pregledu lastništva navedene parcele smo ugotovili, da je ta v lasti ljubljanskega podjetja Trol, ki se ukvarja s proizvodnjo kovinskih izdelkov z najsodobnejšo tehnologijo. Direktor Matevž Trojar, ki je bil sicer na dopustu, nam je povedal, da je podjetju AGM Nemec resda dovolil, da na njihovi parceli začasno odloži nekaj tovornjakov gradbenega materiala z nekega bližnjega gradbišča, nikakor pa ne toliko. Zato je že poklical vodstvo tega podjetja in mu naročil, naj na travniku čim prej vzpostavi prvotno stanje. Dodal je še, da bodo ob Brnčičevi najverjetneje še letos začeli graditi novi proizvodni objekt za razrez kovin, ki bo zasedel skoraj vso parcelo, tako da tam kmalu ne bo več travnika.



Maja Gerčer Špitalar, direktorica AGM Nemec, pa nam je v pisnem odgovoru pojasnila, da je pri izvajanju del na objektu v bližini Trolove parcele nastal zemeljski izkop (večinoma peščeni prod), ki da je primeren za ponovno vgradnjo. Zatrdila je, da so na parceli začasno deponirali količine, ki so veliko manjše, kot je navedeno v domnevni prijavi krajanov. Po njeni oceni jih je le za okoli 1000 kubičnih metrov, vse pa da bodo znova uporabili na gradbiščih. Obljubila je, da bodo odloženi material začeli odstranjevati v prihodnjem tednu in na zemljišču vzpostavili v prvotno stanje.



Čeprav bodo omenjeni odgovori najbrž nekoliko potolažili zaskrbljene Črnučane in Nadgoričane, pa je dejstvo, da začasno odlaganje zemeljskega izkopa na travniku ni bilo izvedeno po predpisih. Omenjeno gradbeno podjetje ima namreč v Hrastniku dva kamnoloma in svojo betonarno, kar pomeni, da bi lahko material vozili tudi tja brez tveganja za prijavo na inšpekcijske službe zaradi nezakonitega odlaganja. Je pa res, da bi bilo to precej dražje.

