Z gora rešujejo s traktorji

Letošnje leto je žal zaznamovano z zelo žalostno statistiko smrti v gorah. Do začetka maja je umrlo kar 11 gornikov, enega še pogrešajo. Na srečo pa se gorski reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) veliko večkrat kot z grenkimi mislimi vračajo z reševalnih akcij z nasmehom na licih, saj se je po njihovem posredovanju vse dobro končalo. Krmežljavi v akcijo Tako je bilo tudi v prvem tednu maja, ko so kamniške gorske reševalce, člane društva Gorske reševalne službe (GRS) Kamnik, že navsezgodaj zjutraj, ob 3.51, iz postelj vrgli pozivniki. Takoj so se, še vsi krmežljavi, opremil...