Z eno nogo kolesaril od Goričkega do Pirana

»Dolgih 28 let sem potreboval, da sem se končno sprejel takšnega, kot sem. Še pred dvema letoma je bilo moje življenje prežeto z negativnimi mislimi, potem pa se mi je zgodil klik v glavi, saj sem ugotovil, da so me invalidnega vsi sprejeli prej, kot sem se sam. Lani sem denimo prvič šel sproščeno na morje in brez sramu snel svojo nogo oziroma protezo in se vrgel v vodo. Še pred dvema letoma sem iskal najbolj skrite kotičke, kjer me ni nihče videl,« nam je pod košato lipo pred domom v Batujah razlagal 42-letni Aljoša Čebron, ki se mu je konec junija posrečil hvalevreden podvig, saj...