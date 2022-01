Z enim vinom bodo počastili pet obletnic (FOTO)

Trda tema je še bila, ko so se na Trški gori nad Novim mestom pri zidanici kmetijske šole Grm začeli zbirati trgači. Vedeli so, da bodo morali kar pohiteti, da bo temperatura nizka, kar je bil eden od pogojev, da bo iz ledenega grozdja nastalo vino posebne trgatve.

Trgal je tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Pogojev za ledeno vino ni bilo, a pozna trgatev zelo kakovostnega laškega rizlinga napoveduje sladko vino, ki bo prav posebno tudi zato, ker bo posvečeno več obletnicam, ki jih je v minulem letu zaznamoval Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto.

Več kot 30 trgačev, med njimi so bili vodilni in profesorji v izobraževalnih ustanovah, ki delujejo v okviru centra Grm, ter nekateri predstavniki lokalnega političnega in družbenega življenja, tudi novomeški župan Gregor Macedoni, je moralo v soboto še pred svitom kar pohiteti, da so pri temperaturi 6 stopinj Celzija pod ničlo potrgali grozdje na 800 trtah laškega rizlinga.

Bila je še noč, ko so se odpravili v vinograd. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Žametno črnino in modro frankinjo je minulo pomlad močno prizadela pozeba, trsje laškega rizlinga pa ni pomrznilo. Ker je bilo grozdje v jeseni izredno lepo in zdravo, trte pa v dobrem stanju, smo se odločili, da ga na osmih vrstah pustimo za pozno trgatev. Seveda smo ga morali zaščitili z mrežo, a ker je na vsej Trški gori ostal le ta vinograd s sladkim grozdjem, so ptiči ponekod našli pot do sladkih jagod tudi čez mrežo, zato bo pridelka še manj, kot bi ga bilo. Upali smo sicer na ledeno trgatev, a razmer zanjo ni. Trikrat smo poskušali, da bi nam bilo vreme naklonjeno in da bi ujeli nekaj dni temperatur, ki bi bile globoko pod ničlo, a takšnega vremena ni na vidiku. Tako smo načrtovali trgatev pred božičem, a je bilo pretoplo, prav tako v naslednjem tednu ni ledene napovedi, zato smo se kar na hitro odločili za sobotno trgatev,« je na dan obiranja dejal Tone Hrovat, direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, ponosen, da bo vino pozne trgatve posvečeno več obletnicam, ki so jih na Grmu zaznamovali lani.

Gre za 135 let Kmetijske šole Grm Novo mesto, 60 let Srednje šole za gostinstvo in turizem, 20 let Višje strokovne šole in 10 let Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, hkrati pa so počastili 30-letnico samostojne in neodvisne države Slovenije ter pomembno vlogo zavoda Grm Novo mesto pri osamosvajanju naše domovine.

Takoj v prešo

Delo v vinogradu, ki je imel nekaj snežne odeje, je hitro steklo, grozdje pa so takoj stisnili v mošt, ki je dosegel sladkorno stopnjo 160° Oe, kar bo suhi jagodni izbor. »Mošt ima vonj po žlahtni sivi plesni Botryotinia cinerea (botritis), ki poveča izhlapevanje vode iz jagod in zato zgoščevanje sladkorjev, kislin in drugega. Dodali so mu žveplo, pozneje ga bodo razsluzili in dali na kvasovke ter tako dobili od 160 do 170 litrov vrhunskega vina,« je potek kletarjenja opisala dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki se še kako dobro spozna na vinogradništvo in kletarjenje, saj je leta 1999 postala prva cvičkova princesa, od maja 2019 pa je tudi ponosna ambasadorka cvička.

Na trgatev je prišel tudi dr. Peter Raspor, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Prsti so zaradi mraza bolj trdi kot sicer, ampak takšna trgatev je odlična priložnost, da se s sodelavci srečam tudi zunaj šolskih prostorov,« je dejal dr. Janko Rode, višji predavatelj na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, kjer poučuje ekološko kmetijstvo ter pridelovanje zdravilnih in aromatičnih rastlin. Trgatve se je udeležil tudi dr. Peter Raspor, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, ki ni preveč obžaloval, da niso izpolnjeni pogoji za ledeno trgatev, pretehta namreč dejstvo, da bo ledeno grozdje dalo plemenito vino, ki bo vse sodelujoče še mnogo let spominjalo na to, kako je bilo v letu, ko so praznovali visoko obletnico šole.

160 litrov laškega rizlinga bodo najmanj pridelali.

Je pa bila trgatev priložnost za klepet o novih projektih, ki čakajo Grm Novo mesto, med drugim bodo preuredili del vinogradov. Grm ima namreč zasajenih 12.000 trt, kjer se lahko dijaki in študentje učijo vinogradništva in kletarjenja, slednjega tudi s pomočjo partnerja Kleti Cvelbar s Trške gore. »Del vinogradov smo posekali in bomo na tem mestu uredili terase, na njih pa zasadili kolekcijski nasad, kjer bo 50 različnih sort trt, gre za izbirne sorte iz vse Evrope in Slovenije,« je povedal Hrovat.