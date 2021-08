Z električnim triciklom po mestu tudi invalidi (FOTO)

Dijaki so se razveselili nove pridobitve.

Program so pripravili dijaki Ciriusa.

Kip iz kovine, grad iz papirja

Da smo trajnostno mobilnost približali gibalno oviranim, je velik korak naprej.

Cirius Kamnik, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, je bogatejši za dva električna tricikla, ki ju je Občina Kamnik dobila v sklopu projekta E-nostavno na kolo, dijakom pa ju je predal župan. Ob tem je Cirius pripravil še slovesno odprtje galerije v učnem stanovanju v Usnjarski ulici 9, ki je nastala kot del projekta Dodatno usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za socialno vključenost in prehajanje na trg dela. Projekt podpirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad.Slapar je v imenu Občine Kamnik in projekta E-nostavno na kolo električna tricikla, namenjena gibalno oviranim osebam, predal z mislijo o zglednem sodelovanju s Ciriusom na številnih področjih.»Verjamem, da bodo kolesa dobro služila vašim uporabnikom, saj je cilj Občine Kamnik čim bolj ozavestiti naše občanke in občane o pomenu trajnostne mobilnosti, da smo trajnostno mobilnost približali še gibalno oviranim, pa je velik korak naprej,« je dejal župan. »Tricikla predajamo z željo, da bi tudi učencem in dijakom Ciriusa Kamnik omogočili kolesarjenje po našem mestu. Vsekakor nas na področju reševanja prometne problematike, prilagojene gibalno oviranim, čaka še kar nekaj dela, a glede na sodelovanje s Ciriusom Kamnik in projekte, ki jih imamo v načrtu, mislim, da nam bo uspelo vsaj del težav rešiti že v tem letu.«V projektu E-nostavno na kolo je Občina Kamnik kot projektni partner sodelovala z Razvojnim centrom Srca Slovenije, cilj pa je bil spodbujati kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti. S tem namenom je kamniška občina izvedla določene investicije v podporno kolesarsko infrastrukturo, med drugim postavitev treh polnilnic za električna kolesa in postavitev stojal za parkiranje koles. Pridobila je dva električna tricikla, ki sta namenjena gibalno oviranim. Zahvalo in pohvalo, da je Občina Kamnik pomislila tudi na njihove otroke in mladostnike, je namenil direktor Ciriusa Kamnik, ki je dejal, da si takšnega dobrega in prijateljskega sodelovanja z občino želijo še naprej, in verjame, da bodo kolesa njihovi otroci s pridom uporabljali.Ob slovesnosti je potekalo še odprtje galerije, kjer so razstavljeni fotografije nekdanjih dijakovinter dela, ki so jih dijaki Ciriusa pod mentorstvom likovnih pedagoginj pripravili v sklopu natečaja projekta StimulArt. »Natečaj za najboljši izdelek pod geslom Moje mesto v moji dlani je bil namenjen dijakom Ciriusa, udeleženci pa so za sodelovanje izdelali oziroma oblikovali izdelke, ki predstavljajo bistvo mesta Kamnik,« smo izvedeli. »To so podoba, zgodovinsko dejstvo, legenda, ljudska pripoved in podobno. Interpretacija izdelkov je morala biti ustvarjalna in inovativna, dodatno inovativnost pa so predstavljali specifični materiali, ki so bili bodisi reciklirani bodisi značilni za to območje.Prejeli smo paleto raznolikih, inovativnih izdelkov, značilnih za občino Kamnik, ki so bili izdelani iz gline, stekla, lesnih sekancev, ostankov kovine, papirja in usnja, upodabljali pa so različne motive, od kamniške Veronike, sira trniča, Malega in Starega gradu, koče na Veliki planini, mamuta do Plečnikovega Kamnika ter nekaterih drugih podob, značilnih za Kamnik.«Natečaj se je zaključil že lani, vendar je bila zaradi epidemije podelitev nagrad dijakom, ki so pripravili najboljše tri izdelke, prestavljena za nedoločen čas. Ob tej priložnosti je Slapar najboljšim trem dijakom predal simbolične nagrade, ki jih je prispevala družba Velika planina, d. o. o. Prva tri mesta so zasedli:, ki je izdelala montažni kip iz ostankov kovine – Plečnik v Kamniku,, ki je izdelal stol iz lesnih sekancev, in, ki je izdelal podobo Starega gradu iz papirja. V kulturnem programu sta sodelovaliin. Za preplet misli in besed je poskrbel