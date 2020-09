Z družino in čustveno zapustila Slovenijo (FOTO in VIDEO)

Po petih letih življenja v Sloveniji je proti domačemu Londonu poletela britanska veleposlanica v Sloveniji. Danes je spakirala še copate, po katerih si bo za vedno zapomnila našo domovino. A na Slovenijo jo veže še mnogo dragocenih spominov.Veleposlanica je pred dnevi objavila poslovilni videoposnetek in mnoge navdušila s svojo brezhibno slovenščino, ki jo je pridno vadila ves čas v Sloveniji. Dejala je, da se je kot veleposlanica ubadala z nekaterimi izzivi, a da je hkrati tudi uživala ob spoznavanju Slovenije in tkanju poslovnih in partnerskih odnosov na področju varnosti, izobraževanja, znanosti in kulture.»Otroka sta imela srečo, da sta odraščala tukaj. Uživali smo v naravi, otroci so se naučili slovenščino, mož pa je ustvarjal s slovenskimi glasbeniki.« Dejala je tudi, da bo pogrešala bučno olje in slovenski med, pa tudi jutranji tek po parku Tivoli, čas za kosilo v središču mesta in potico za zajtrk. Še zadnjič pred svojim odhodom pa se je kar na rolerjih srečala s predsednikomin izrazila željo, da bi se odnosi med Veliko Britanijo in Slovenijo v bodoče še okrepili.Po njenem odhodu v palačo britanskega veleposlaništva prihaja, ki bo položaj prevzela konec septembra. Ali bo tudi ona z družino deležna toplega sprejema, bo v prihodnjih mesecih povedala sama, se pa slovenščino že uči od lani.