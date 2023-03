Z donacijo lahko tudi vi postanete novi lastnik nekdanje Pahorjeve katre

Najdražja katrca na svetu teče drugi dobrodelni krog. Ko so jo od nekdanjega predsednika Boruta Pahorja kupili bratje Fratar s Koroške, so se odločili, da z njeno pomočjo še sami poskušajo zbrati še več sredstev za zdravljenje otrok. Tokrat so sredstva namenjena za bolnišnico v Slovenj Gradcu, Junake 3. nadstropja in Inštitut zlata pentljica.

Akcijo so si v družini Fratar zamislili takole: do konca marca bodo s pomočjo Rdečega križa Dravograd sprejemali prostovoljne prispevke. Vsak, ki bo daroval, bo, ne glede na znesek, lahko postal novi lastnik katrce. V aprilu (4. 4. ob 15. uri) bo žrebanje, na katerem bo Borut Pahor izmed vseh donatorjev izžrebal enega, ki bo lahko domov odpeljal njegovo nekdanje vozilo.

Korošci so se izkazali z dobro idejo in njeno izvedbo. Od 1. 3. 2023 do 14. 3. 2023 so zbrali že 82.135,78 evra in presegli znesek, ki so ga vplačali Fratarjevi. Skupno je torej katra zbrala že več kot 140.0000 evrov za bolne otroke, kar je spoštovanja vreden dosežek. Kot je povedala Lu Fratar Arčnik, jih višina sredstev ni presenetila, saj »Slovenci znamo stopiti skupaj, sploh ko gre za otroke«.

Katri posvetili še pesem

Med dobrodelnim udejstvovanjem je slavna katrca dobila tudi svojo pesem, ki jo je spesnil koroški glasbenik Boštjan Konečnik.

Katra, katra, katr'ca

otrokom je namenjena,

donirate lahko vsi,

kol'kr vsak želi ...

​