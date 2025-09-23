  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

KROMPIRJEVANJE

Z dobrepoljskim krompirjem poganjali opatijski turizem (FOTO)

Krompirju so se letos spet poklonili na Vidmu v Občini Dobrepolje. Nekoč je ta rastlina močno zaznamovala tamkajšnjo dolino.
Del dediščine Dobrepolja si je bilo mogoče ogledati v Jakličevem domu. FOTO: Simona Fajfar

Del dediščine Dobrepolja si je bilo mogoče ogledati v Jakličevem domu. FOTO: Simona Fajfar

Člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar-Hočevje so razstavili gobe, ki trenutno rastejo. FOTO: Simona Fajfar

Člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar-Hočevje so razstavili gobe, ki trenutno rastejo. FOTO: Simona Fajfar

Krompirjevi polpeti, krompirjeva musaka, krompirjevi žganci je nekaj jedi, ki se jih je dalo pokusiti na Vidmu. FOTO: Simona Fajfar

Krompirjevi polpeti, krompirjeva musaka, krompirjevi žganci je nekaj jedi, ki se jih je dalo pokusiti na Vidmu. FOTO: Simona Fajfar

Krompirjevi štruklji FOTO: Simona Fajfar

Krompirjevi štruklji FOTO: Simona Fajfar

Članici TD Dobrepolje FOTO: Simona Fajfar

Članici TD Dobrepolje FOTO: Simona Fajfar

Krompirjevo pecivo, za njim krompirjeva potica FOTO: Simona Fajfar

Krompirjevo pecivo, za njim krompirjeva potica FOTO: Simona Fajfar

Najtežji je letos tehtal 617 gramov. FOTO: Simona Fajfar

Najtežji je letos tehtal 617 gramov. FOTO: Simona Fajfar

Kmetijska zadruga je vozila dobrepoljski krompir v Opatijo, kjer so oskrbovali številne hotele, razloži Edi Zgonc. FOTO: Simona Fajfar

Kmetijska zadruga je vozila dobrepoljski krompir v Opatijo, kjer so oskrbovali številne hotele, razloži Edi Zgonc. FOTO: Simona Fajfar

Septembra, oktobra in novembra je vsak dan s postaje odpeljal vlak, ki je imel vagon, dva ali tri naložene s krompirjem, pravi Anton Jakopič. FOTO: Simona Fajfar

Septembra, oktobra in novembra je vsak dan s postaje odpeljal vlak, ki je imel vagon, dva ali tri naložene s krompirjem, pravi Anton Jakopič. FOTO: Simona Fajfar

Naš namen je ohranjati tradicijo, pravi Marija Žnidaršič pred sliko avtorja Toneta Kralja, ki je bil z bratom, Francetom, rojen v Dobrepolju. FOTO: Simona Fajfar

Naš namen je ohranjati tradicijo, pravi Marija Žnidaršič pred sliko avtorja Toneta Kralja, ki je bil z bratom, Francetom, rojen v Dobrepolju. FOTO: Simona Fajfar

Del dediščine Dobrepolja si je bilo mogoče ogledati v Jakličevem domu. FOTO: Simona Fajfar
Člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar-Hočevje so razstavili gobe, ki trenutno rastejo. FOTO: Simona Fajfar
Krompirjevi polpeti, krompirjeva musaka, krompirjevi žganci je nekaj jedi, ki se jih je dalo pokusiti na Vidmu. FOTO: Simona Fajfar
Krompirjevi štruklji FOTO: Simona Fajfar
Članici TD Dobrepolje FOTO: Simona Fajfar
Krompirjevo pecivo, za njim krompirjeva potica FOTO: Simona Fajfar
Najtežji je letos tehtal 617 gramov. FOTO: Simona Fajfar
Kmetijska zadruga je vozila dobrepoljski krompir v Opatijo, kjer so oskrbovali številne hotele, razloži Edi Zgonc. FOTO: Simona Fajfar
Septembra, oktobra in novembra je vsak dan s postaje odpeljal vlak, ki je imel vagon, dva ali tri naložene s krompirjem, pravi Anton Jakopič. FOTO: Simona Fajfar
Naš namen je ohranjati tradicijo, pravi Marija Žnidaršič pred sliko avtorja Toneta Kralja, ki je bil z bratom, Francetom, rojen v Dobrepolju. FOTO: Simona Fajfar
Simona Fajfar
 23. 9. 2025 | 21:44
A+A-

V resnici ni presenečenje, da je Turistično društvo Dobrepolje v občinskem središču, na trgu na Vidmu, minulo nedeljo pripravilo že sedmo krompirjevanje. Dobrepoljska dolina, ki že z imenom pove, da je dobro polje, je še vedno znana po odličnem krompirju, ki so ga tu pridelovali in nato prodajali daleč naokoli.

»V osemdesetih smo samo pri nas doma posadili 10 ali 12 gajb krompirja in ga pridelali 200 gajb,« pravi Marija Žnidaršič, predsednica TD Dobrepolje. Niso ga pridelovali le zase, ampak tudi za prodajo. »Tam okoli leta 1909 je kmetijska zadruga vozila dobrepoljski krompir v Opatijo, da so oskrbovali številne hotele, kjer so takrat začeli razvijati turizem, na otoku Sušak pa so imeli celo svoje skladišče za krompir,« razloži Edi Zgonc, ki odlično pozna zgodovino Dobrepolja.

74.600 ton krompirja smo pridelali lani.

»Septembra, oktobra in novembra je vsak dan s postaje odpeljal vlak, ki je imel vagon, dva ali tri naložene s krompirjem,« se spominja Anton Jakopič, nekdanji župan in kmet. Njihova kmetija, ena redkih v občini, kjer se še ukvarjajo s pridelavo krompirja za prodajo – uspešno jo je prevzela nova, mlada generacija –, je bila tudi prva, ki je v dolini uvedla tehnološke spremembe v pridelavo.

Septembra, oktobra in novembra je vsak dan s postaje odpeljal vlak, ki je imel vagon, dva ali tri naložene s krompirjem, pravi Anton Jakopič. FOTO: Simona Fajfar
Septembra, oktobra in novembra je vsak dan s postaje odpeljal vlak, ki je imel vagon, dva ali tri naložene s krompirjem, pravi Anton Jakopič. FOTO: Simona Fajfar
»Moj stari oče Anton je bil med prvo svetovno vojno vpoklican v vojsko in so ga, verjetno zato, ker je bil star 40 let, torej za fronto že prestar, poslali na Češko,« razloži Anton Jakopič. Tam je videl, kako strojno pridelujejo krompir. Zato je po vrnitvi uvedel korenite spremembe in pridelavo moderniziral. Prva novost, ki je najprej vzbudila začudenje, je bilo sajenje krompirja v vsako drugo brazdo. Ljudje so menili, da očitno nima dovolj semenskega krompirja. Druga novost so bila nova orodja, ki mu jih je naredil kovač po njegovih navodilih: prekopalnik, okopalnik in osipalnik, s katerimi je strojno delo potekalo veliko hitreje. Po zelo uspešni letini so se novosti hitro razširile po vsej dolini.

Spremembe po drugi svetovni vojni, ko so se ljudje zaposlili v tovarnah in je postalo kmetijstvo nebodigatreba, pomenijo začetek upada pridelave krompirja. »Na OŠ Dobrepolje smo pred 50 leti na šolskem vrtu posadili kakšnih 20 sort krompirja, ki nam jih je prinesel Tadej Sluga s Kmetijskega inštituta,« pove Edi Zgonc. Želeli so ugotoviti, katera sorta je najbolj primerna za pridelavo na njihovem območju. »Želeli smo pomagati kmetom,« pravi Zgonc. Marija Žnidaršič pa se je spomnila dveh legendarnih slovenskih sort krompirja: nesporno najbolj cenjen je bil igor, takoj za njim pa vesna.

Gre za eno od štirih najpomembnejših kulturnih rastlin na svetu.

Danes je idilično zelena dobrepoljska dolina, kjer so odlično uspevale tudi druge poljščine, kot so koruza, ajda, ječmen ..., slabo obdelana, saj so poleg Jakopičevih še dve ali tri kmetije, ki pridelujejo krompir za prodajo. »Mladi kmetje so zdaj zaposleni kot kmetje, ne pa tako kot mi, ki smo bili še po službah,« pravi Anton Jakopič.

V Dobrepolju se pomena te kulturne rastline, ki je bila v teh krajih izjemno pomembna, še kako zavedajo, čeprav v Sloveniji, kjer smo bili včasih s krompirjem 120-odstotno oskrbni, pridelava opazno upada. Leta 2000 smo bili, kažejo podatki statističnega urada, samooskrbni s krompirjem v 83 odstotkih, zdaj pa smo le še v 41 odstotkih. Ali drugače: če smo leta 2000 pridelali 186.100 ton krompirja, smo ga lani vsega 74.600 ton.

Krompirjevi štruklji FOTO: Simona Fajfar
Krompirjevi štruklji FOTO: Simona Fajfar
Zato slavospev krompirju, ki so ga letos sedmič organizirali na trgu na Vidmu, ni kar tako. In krompir niso le tradicionalne jedi, kot je pražen krompir, ki so ga udeležencem ponujali člani Kulturnega društva Bukovci iz Občine Markovci, ki so ga za ta dogodek porabili 30 kilogramov. Obiskovalci so lahko izbirali med krompirjevimi jedmi, ki so jih pripravile ženske TD Dobrepolje: krompirjevim golažem, krompirjevo pogačo, pečenim krompirjem, krompirjevim čokoladnim pecivom, krompirjevimi polpeti, krompirjevimi žganci in še čem. Posebej gre omeniti krompirjevo potico in tradicionalne dobrepoljske krompirjeve štruklje, ki so narejeni iz krompirjevega testa in premazani s pečenimi jajčki.

Poleg kmetije Jakopič in čebelarjev so se predstavili še gobarji, člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar-Hočevje in dejavne članice Društva podeželskih žena Dobrepolje-Struge. Vse pa je povezoval program, od delavnic do izbire najbolj zanimivega in – v drugi kategoriji – najtežjega gomolja. Ta je letos zrasel Tonetu Hrovatu in je tehtal 617 gramov.

»Naš namen je ohranjati tradicijo,« pravi Marija Žnidaršič, ki pod to razume ohranjanje pridelave krompirja, kuhanja krompirjevih jedi in druženje. Morda pa se bo še kdo odločil, da na območju, ki je bilo nekoč znano po pridelavi krompirja, obudi obsežnejšo pridelavo te kulturne rastline, ki je na svetu po količini pridelane hrane na četrtem mestu.

Krompirjevi polpeti, krompirjeva musaka, krompirjevi žganci je nekaj jedi, ki se jih je dalo pokusiti na Vidmu. FOTO: Simona Fajfar
Krompirjevi polpeti, krompirjeva musaka, krompirjevi žganci je nekaj jedi, ki se jih je dalo pokusiti na Vidmu. FOTO: Simona Fajfar

Članici TD Dobrepolje FOTO: Simona Fajfar
Članici TD Dobrepolje FOTO: Simona Fajfar

Krompirjevo pecivo, za njim krompirjeva potica FOTO: Simona Fajfar
Krompirjevo pecivo, za njim krompirjeva potica FOTO: Simona Fajfar

Septembra, oktobra in novembra je vsak dan s postaje odpeljal vlak, ki je imel vagon, dva ali tri naložene s krompirjem, pravi Anton Jakopič. FOTO: Simona Fajfar
Septembra, oktobra in novembra je vsak dan s postaje odpeljal vlak, ki je imel vagon, dva ali tri naložene s krompirjem, pravi Anton Jakopič. FOTO: Simona Fajfar

Člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar-Hočevje so razstavili gobe, ki trenutno rastejo. FOTO: Simona Fajfar
Člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar-Hočevje so razstavili gobe, ki trenutno rastejo. FOTO: Simona Fajfar

Najtežji je letos tehtal 617 gramov. FOTO: Simona Fajfar
Najtežji je letos tehtal 617 gramov. FOTO: Simona Fajfar

Kmetijska zadruga je vozila dobrepoljski krompir v Opatijo, kjer so oskrbovali številne hotele, razloži Edi Zgonc. FOTO: Simona Fajfar
Kmetijska zadruga je vozila dobrepoljski krompir v Opatijo, kjer so oskrbovali številne hotele, razloži Edi Zgonc. FOTO: Simona Fajfar

Naš namen je ohranjati tradicijo, pravi Marija Žnidaršič pred sliko avtorja Toneta Kralja, ki je bil z bratom, Francetom, rojen v Dobrepolju. FOTO: Simona Fajfar
Naš namen je ohranjati tradicijo, pravi Marija Žnidaršič pred sliko avtorja Toneta Kralja, ki je bil z bratom, Francetom, rojen v Dobrepolju. FOTO: Simona Fajfar

Več iz teme

krompirKrompirjevanjetradicijaVidemDobrepolje
ZADNJE NOVICE
22:25
Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Ni se sam odločil

Ni se sam odločil, da bodo zaradi bolezni otroka njegovi sorojenci prikrajšani za marsikaj.
Gordana Stojiljković23. 9. 2025 | 22:25
22:23
Kronika  |  Doma
SPLETNA GOLJUFIJA

Ustvaril lažni profil gospodarske družbe iz Zgornjega Posočja, škodo je pričakovati v prihodnje

Okoliščine kaznivega dejanja spletne goljufije policija še preiskuje.
23. 9. 2025 | 22:23
21:58
Šport  |  Tekme
KOŠAKA

Košarkarji Cedevite Olimpije že štirinajstič postali zmagovalci superpokala

Na Polzeli so premagali Krko z 78:76 (17:12, 35:36, 49:59).
23. 9. 2025 | 21:58
21:44
Novice  |  Slovenija
KROMPIRJEVANJE

Z dobrepoljskim krompirjem poganjali opatijski turizem (FOTO)

Krompirju so se letos spet poklonili na Vidmu v Občini Dobrepolje. Nekoč je ta rastlina močno zaznamovala tamkajšnjo dolino.
Simona Fajfar23. 9. 2025 | 21:44
21:20
Novice  |  Slovenija
PIRC MUSARJEVA V GENERALNI SKUPŠČINI ZN

»Moramo ustaviti genocid v Gazi. Ni več izgovorov. Nobenih« (FOTO)

Predsednica je v svojem govoru posredno kritizirala ukrepe ZDA proti sodnikom Mednarodnega kazenskega sodišča, vključno s Slovenko Beti Hohler, pa tudi druge politike trenutnih oblasti v Washingtonu.
23. 9. 2025 | 21:20
21:11
Novice  |  Svet
POSKUS ATENTATA

Moški, ki je poskušal ubiti Donalda Trumpa, obsojen. S svinčnikom se je zabodel v vrat ... (FOTO)

Grozi mu dosmrtna zaporna kazen.
23. 9. 2025 | 21:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Čas teče, klub računa nanjo, zdravje ne more čakati

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Mrzli dnevi, vroči toni: prihaja dogodek, ki bo zaznamoval to zimo

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako nevaren je zrak v vašem domu?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Naprava, ki vas lahko reši pred visoko jesensko vlago

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

»Glede tega bi lahko napisal knjigo« (video)

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Čist zrak je osnovna dobrina, brez katere ne moremo«

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Koliko vam lahko prinese drugi steber?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Priklopite na nov sistem, ki v ozadju ustvarja prihranke

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Naučite se veščine, ki jo uspešni uporabljajo vsak dan

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Do cenejše elektrike po akcijskih cenah

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Z nakupovanjem tukaj boste letno prihranili več 100 evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Zala Djurić v obleki iz piva? Da, in izgledala je fantastično!

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Z enim polnjenjem do Dalmacije

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki