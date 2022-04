Z današnjim dnem v veljavi novi zakon: veste, kaj se spreminja?

Z današnjim dnem je začel veljati spremenjeni zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki prinaša spremembe pri odmeri najnižjega nadomestila za bolniško odsotnost, in sicer v višini 60 odstotkov minimalne, in ne več zajamčene plače. V zakonodaji se s tem ukinja ta institut, ki se je pred spremembo zakona uporabljal le še v tem zakonu.

Zakon na novo določa najnižjo višino denarnega nadomestila za bolniško odsotnost, ki pripada zavarovancu, in sicer v višini 60 odstotkov minimalne plače. Za zdravstveno blagajno to pomeni okoli pol milijona evrov dodatnih obveznosti.

Predlagatelji spremembe zakona so namreč ugotovili, da uporaba zajamčene plače kot meje za najnižje nadomestilo za bolniško odsotnost ni predstavljala pravne praznine, je pa po njihovem prepričanju pripomogla k neustrezni zakonski ureditvi.

To je po njihovi oceni pomenilo kršitev pravic do socialne varnosti, saj se znesek zajamčene plače v primerjavi z minimalno plačo in drugimi socialnimi transferji ni več usklajeval z rastjo življenjskih stroškov.

Zajamčena plača se je namreč zadnjič zvišala leta 2006 na okoli 238 evrov. V istem obdobju pa je minimalna plača, ki je leta 2006 znašala skoraj 522 evrov, z usklajevanji do danes narasla na 1.024 evrov.

Predlog zakona so v parlamentarni postopek v začetku septembra vložile poslanske skupine SD, LMŠ, Levica, SAB in NP.