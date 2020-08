Z današnjim dnem v karanteno, a ne vsi

Slovencem, ki se od danes naprej vračajo iz Hrvaške, je skladno z vladnim odlokom od polnoči odrejena obvezna 14-dnevna karantena. Odlok ima tudi številne izjeme, ki med drugim vključujejo dnevne in tedenske migrante, lastnike nepremičnin in plovil ter vse, ki opravljajo neodložljive opravke. Ob prehodu meje je treba pokazati ustrezno potrdilo.



Vlada je odločitev o spremenjenem režimu prehajanja meje s Hrvaško sprejela pretekli četrtek, državljanom pa do ponedeljka zvečer dala čas, da se vrnejo. Državo je namreč s petkom uvrstila na tako imenovani rdeči seznam, na katerem se je znašla, ker je število okuženih s koronavirusom tam preseglo mejo 40 na 100.000 prebivalcev. To so izjeme

Karantena na meji ne bo odrejena dnevnim in tedenskim migrantom iz Hrvaške, voznikom tovornih vozil in delavcem v mednarodnih prevozih, diplomatom, vsem, ki bodo med državama prehajali zaradi šolanja, tistim, ki bodo odšli na pogreb, zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, neodložljivih osebnih opravkov in nekaterih drugih izjem, ko se morajo osebe v določenem času vrniti v Slovenijo oziroma na Hrvaško. Med izjemami so tako tudi lastniki nepremičnin in plovil na Hrvaškem, ki se morajo v 48 urah vrniti v Slovenijo.



Na mejnih prehodih s Hrvaško je Slovenija v ponedeljek zabeležila manjšo obremenitev od pričakovane, po ocenah pa naj bi bilo v ponedeljek na Hrvaškem še okrog 50.000 slovenskih turistov.



Vlada bo po besedah notranjega ministra Aleša Hojsa spremljala stanje okužb v sosednjih državah. Če se bodo razmere na Hrvaškem izboljšale, bo Slovenija Hrvaško spet uvrstila na rumeni seznam, s čimer bi tja lahko odšli tudi tisti, ki svoj dopust na Hrvaškem načrtujejo sredi septembra.

