Z Brnika do srednjeveškega bisera

Po dolgih letih, ko je Dubrovnik doživel popolno zasedenost s turisti z vsega sveta in je bil celo uvrščen na sezname krajev, ki naj se jim turisti zaradi navala raje izognejo, letos znova poročajo o znosnem bivanju v tem starodavnem kraju, ki je bil nekoč celo svoja republika. Posledično naj bi se zaradi manjšega navala turistov kanček normalizirale tudi cene, ki so bile v preteklosti navite v višave; za Slovenke in Slovence pa je priložnost za obisk Straduna, otoka Lokrum ter drugih bližnjih ali malce bolj oddaljenih predelov še malce bližja, saj lahko na hrvaški jug poletijo tudi z brniškega letališča ob nedeljah.



Malce manj znano pa je, da na dubrovniških plažah na turiste pazijo tudi reševalci iz vode, ki so jih v hrvaških medijih poimenovali po ameriški seriji o reševalcih iz vode Obalna straža. Poldrugi ducat postavnih mladcev, na čigar telesih si bodo oči odpočile turistke, je moral pred sezono dobiti licenco; koordinator reševalcev Ivan Jurić pa je za hrvaške medije povedal, da sicer nimajo negativnih izkušenj z gosti, vendar: »Vedno obstajajo pametni, ki nas ne poslušajo in zamahnejo z roko, češ 'oni mi bodo govorili.' Slednji so pretežno domači gosti, tujci pa nas bolj spoštujejo.«

