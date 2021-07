Z brivnico dobili edini pravi moški kotiček

Kdor se je že kdaj sprehodil skozi center Postojne, ni mogel spregledati nenavadne stavbe na križišču med Ljubljansko in Kalistrovo ulico. Stavba nenavadne oblike in z lično pobarvanim in elegantnim napisom je desetletja vabila predvsem gospode (le nekaj let je bil del prostorov namenjen tudi ženskemu striženju), naj prepustijo svoje lase in brade izurjenim rokam profesionalnega brivca. Priznanemu brivcu Luki Nebcu se je z najemom legendarne brivnice izpolnila velika želja.Legenda se je rodila leta 1924, ko je Viktor Ozbič najel prostore v tej nenavadni hiši, ki je bila tedaj last slikopleska...