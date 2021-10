Z brigadirsko akcijo obnovili domači kraj (FOTO)

V zgolj treh dneh so opravili veliko dela. FOTO: Romana Kamenšek

Prebili led

35

prostovoljcev je sodelovalo.

Postavili smo smernice in pokazali, da se da. Imamo koncept, ki ga lahko razvijamo naprej.

Igrišče je tudi po zaslugi prostovoljcev zdaj varnejše.

Otroška igrala so na novo pobarvana.

Le nekaj pridnih rok in malo finančnih sredstev je lahko že dovolj, da domači kraj spet zasije na novo. To so v začetku tega meseca dokazali mladi Stoperčani iz občine Majšperk, ki so v zgolj treh dneh uredili igrišča (ruvanje in premaknitev obstoječih stebrov, postavitev novih stebrov in montaža jeklenic in mrež), pobrusili in pobarvali ograje na mostu do igrišča, kovinske in lesene dele igral pri šoli Stoperce, igrala ter peskovnika pri šoli na Ptujski Gori in ograje od farovža do cerkve v Stopercah. Pobrusili in premazali so tudi mize in klopi na prireditveni ploščadi ter izdelali visoke grede pri šoli v Stopercah.Glavni pobudnik in vodja te Haloške delovne brigade (HBD)nam je zaupal, da so prostovoljci s svojim delom jasno pokazali, kaj vse se da narediti, če se le stopi skupaj. In seveda, da med njimi vlada velika povezanost. Prav ta je presenetila in seveda tudi razveselila predsednika Krajevne skupnosti Stoperce. »Vsi so sodelovali z velikim veseljem in povezanostjo. Lahko bi rekli, da so združili prijetno s koristnim,« pravi Kitak in dodaja, da gre največja zahvala pobudniku in vsem sodelujočim.Kodrič je pojasnil, da so najprej po kraju zbirali predloge, kaj bi bilo dobro urediti. In si po izboru delovišč razdelili naloge. Vsak dan je bilo na terenu od 15 do 20 prostovoljcev, v vseh dneh pa jih je sodelovalo 35. Edini pogoj je bil, da so polnoletni. Njihova starost se je gibala med 18 in 30 leti. Kodrič izpostavi, da so si prostovoljci sami uredili tri obroke na dan, torek zajtrk, kosilo in večerjo. Za to je skrbela posebna kuharska ekipa. Denar, šlo je za 4000 evrov, s katerim so kupili material in vse dobrine za kuhinjo, je prispevala občina. Mladi brigadirji so seveda prispevali svoj čas in energijo. Pa seveda dobro voljo, ki jim je ni manjkalo.V povprečju so delali devet ur na dan. Začelo se je s skupnim zajtrkom ob 7.30, končalo pa zvečer. Glede na to, kako uspešni so bili, že razmišljajo, da bi kaj takega še kdaj ponovili. Še več: kako bi takšno prostovoljsko delo, ki veliko prinese prav vsem prebivalcem, razširili ne samo po drugih krajih lastne občine, ampak tudi v druge. »Možnosti so. Prebili smo led, postavili smernice in pokazali, da se da. Imamo koncept, ki ga lahko razvijamo naprej,« sklene Kodrič.Ob koncu tridnevne delovne akcije so prostovoljce z obiskom počastili tudi majšperška županja, predsednik KS Stoperce dr. Peter Kitak ter vodji podružnic OŠ Stoperce in Ptujska Gorain. »Polni lepih vtisov, izjemno zadovoljni in ponosni na opravljeno delo zremo naprej, da spišemo novo poglavje HDB pod haloškim soncem,« so sledilcem na facebooku še sporočili haloški delovni brigadirji.