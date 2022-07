Z boni po šolske torbe: vsesplošna draginja se pozna tudi pri ceni teh izdelkov

Zadnje dni v juniju smo lahko slovenski državljani unovčili bone, ki nam jih je država »podarila« v obdobju, ko smo bili zaradi ukrepov ob izbruhu epidemije koronavirusa zaprti med domače stene.

Medtem ko smo lahko bon20 izkoristili za turistične kapacitete, je bila uporaba bona21 bolj vsestranska, saj smo lahko z njim plačevali športne, glasbene in druge prireditve, kupovali hrano ali pa šolske potrebščine. In ravno o teh – šolskih torbah za prvošolce – pišemo v tej številki vaše priljubljene rubrike, saj so trgovci prepoznali, da lahko kupci bone uporabijo tudi za nakup potrebščin za novo šolsko leto. Vsesplošna draginja pa se pozna tudi pri ceni teh izdelkov.

Lani 30, letos 50 evrov in več

Cene šolskih torb in nahrbtnikov so se lani začele pri 30 evrih in končale visoko nad 100 ali 200 evrov, letos pa so vsaj še enkrat višje, pri čemer so oglaševane kot znižane. Tušev katalog, ki je veljal do 28. junija, je sicer ponujal šolsko torbo za prvošolčke – za deklice Hello Kitty in dečke Goal – za 24,99 evra, a je polna cena cent manj kot 50 evrov.

Ena od možnosti je nakup take s kolesci. FOTO: Blaž Samec

Cene oglaševanih šolskih torb so bile znižane za 20, 35, 40 odstotkov. Polna cena torb ABC v katalogu francoskega E.Leclerca, ki velja do danes, 2. julija, je 59,99 evra, ki se zniža za 20 odstotkov, ti gredo na vašo kartico. Na spletni strani Mladinske knjige najcenejši nahrbtnik za prvo triado stane 54,95 evra, sicer pa kar od 70 evrov naprej.

Za prvošolce s posebno pozornostjo

Naj opozorimo, da ne glede na to, da morda želite ustreči otroku glede motiva, barve, oblike, je treba biti pri izbiri pozoren tudi na udobje, primerno velikost, funkcionalnost in na varnostni vidik. Pred nakupom zato preverite težo torbe, velikost, material, lastnosti hrbtišča, naramnic in opremljenost z odsevniki. Ugotovili boste, da izbira šolske torbe nikakor ni enostavna, saj je na trgu poplava nahrbtnikov, ki so bolj ali manj primerni. Šolska torba za prvo triado mora biti dovolj velika in naj bo ergonomska. Glede na to, da so otroci pri vstopu v šolo po večini še vedno drobni in majhni, naj bo čim lažja, naramnice mehke in oblazinjene, hrbtišče pa ergonomsko oblikovano, da je prijazno do hrbtenice.

Pri izbiri torbe je treba biti pozoren tudi na udobje, primerno velikost, funkcionalnost in varnostni vidik.

Izberite primerno velikost za svojega otroka. Torba mora imeti nastavljive ramenske trakove, tako omogočimo pravilen razpored teže. Na večini sta nameščena dva pasova.

Prsni zagotavlja, da so naramnice na pravem mestu. Pas okoli bokov skrbi, da se breme šolskih zvezkov enakomerno razporedi, dodatno poveča stabilnost in zmanjšuje obremenjenost vratu in ramen. Povprečna torba je težka od 3,5 kilograma do pet kilogramov, zato je pomembno, da omogoča pravilno razdelitev teže po celotnem hrbtu. Tista za prvo triado naj ima tudi prostor ali trak, na katerega lahko namestite dežnik.

Dno mora biti trdo, da se ne prevrača. Notranjost naj bo pregledna, z več predali in pregradami, da vaš otrok hitro najde zvezek in peresnico. Predali omogočajo, da se teža potrebščin enakomerno porazdeli po celotni torbi. Za najmlajše mora biti opremljena z odsevnimi trakovi, t. i. mačjimi očesi, da je otrok bolj viden v mraku in slabem vremenu.

24,99 evra je s popustom stala najcenejša torba.

Trakovi naj bodo speljani tako, da bo viden z vseh strani. Tudi torba naj ima pasove živih barv, fluorescentno rumene ali oranžne, ki prispevajo k boljši vidnosti podnevi.