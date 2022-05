Z bobrovim potnim listom na kolo: prišlo je 400 kolesarjev (FOTO)

Kaj je lepšega kot sesti na kolo in se podati na pot druženja, rekreacije in spoznavanja lepot in zanimivosti okolice v družbi svojih najbližjih? Prav to je bil namen Javnega zavoda za turizem Rogaške Slatine, ki je organiziral 1. bobrovo bicikliranje s sloganom Z družino je fino!

Prave medalje

In kaj je tisto, kar je pri tem kolesarjenju tako posebno? Bobrovo bicikliranje je nov zabavno-športni dogodek v Rogaški Slatini, namenjen mladim, starejšim z otroki, vnuki ali brez. Primerno je za majhne in velike, za najmlajše in tudi mlade po srcu, saj je bila pot, ki je vodila skozi slatinsko podeželje, terensko nezahtevna in izjemno slikovita.

Kolesarili so po 13 km dolgi povratni trasi do Bobrovega centra s startom in ciljem na evropski ploščadi. Pot je potekala izključno po kolesarskih poteh, ki so bile varovane – tako je bilo poskrbljeno, da so lahko brezskrbno uživali prav vsi udeleženci. Skoraj 400 kolesarjem, ki so uživali lepote slatinskega podeželja, so se lahko pridružili tudi kolesarji z ovirami iz Društva Sožitje Obsotelje in Kozjansko.

Zbrane je pred začetkom kolesarjenja nagovoril Dino Markovinovič, direktor Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

Na krožni poti so si lahko odpočili in se okrepčali na treh postojankah, na katerih so v Bobrov kolesarski potni list, ki so ga skupaj z majico, nalepko za čelado, priponkami in darili prejeli v bogatih sponzorskih vrečkah presenečenja, prejeli tudi žig za opravljen kos poti. Kot se spodobi, pa so jih v cilju za odlično opravljeno nalogo pričakale čisto prave medalje.

Ker je pomembno, da se pred vsako športno dejavnostjo tudi primerno ogrejemo, so pred startom animatorji poskrbeli, da so udeleženci razmigali roke, noge, boke, dvignili srčni utrip in prebudili tudi glasilke. Po vrnitvi v cilj pa jih je pričakala zaslužena bobrova malica. Dogodek je bil seveda namenjenem ne samo rekreaciji, ampak tudi druženju in zabavi, za katero so na cilju poskrbeli Čuki.

Nepozaben dogodek

Da pa je dan ostal v še lepšem in trajnem spominu, je bil na voljo fotokotiček, kjer so obiskovalci dobili fotografije kar za s seboj.

400 kolesarjev je prišlo.

Za najmlajše je največje veselje zagotovo predstavljalo napihljivo igralo, na katerem so lahko sprostili še vso energijo, ki jim je po kolesarjenju ostala. Vsi tisti, ki si bolj ustvarjalne narave, so našli svoje mesto v ustvarjalnih kotičkih ali se prepustili domišljiji in na svoj obraz pričarali čudovito poslikavo. Prav vsak se je seveda razveselil maskote bobra Bera, ki je poskrbel, da so obiskovalci nekaj zanimivega izvedeli tudi o teh krasnih živalih, njihovem okolju, načinu življenja in posebnostih.

Organizatorji so skupaj s skoraj 400 udeleženci dokazali, da slogan Z družino je fino! še kako drži, tudi in predvsem na kolesarjenju. Ustvarili so nepozaben dogodek, na katerem so si odpočili oči na lepotah slatinskega podeželja, se nadihali svežega zraka, se močno zabavali in za katerega organizatorji verjamejo, da bo postal stalnica. Že zdaj vabijo vse, ki so se ali se jim ni uspelo udeležiti dogodka, da se jim pridružijo na 2. bobrovem bicikliranju v Rogaški Slatini naslednje leto.

Jože Potrebuješ in skupina Čuki so zmeraj aktualni in navdušijo tako najmlajše kot njihove starše, pri katerih zagotovo prikličejo kakšen lep spomin na razigrana otroška leta.

Segrevanje in razgibavanje pred telesno dejavnostjo je nujno, to še kako dobro ve nekdanji profesionalni nogometaš in osebni trener Ivan Firer.

Tudi kosmatinci so naša družina, s primerno opremo se tako lahko tudi oni udeležijo kolesarjenja.

Na dveh, treh ali osmih kolesih – to sploh ni pomembno. Samo da se gibamo in zabavamo.

Zbiranje štampiljk v bobrov potni list na postojankah

Svoje spretnosti so najmlajši lahko preizkusili tudi na kolesarskem spretnostnem poligonu pri Bobrovem evropskem centru.