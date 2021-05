Z blazino dušila sostanovalko

Lani so v socialno-zdravstvenem zavodu Hrastovec obravnavali tri kazniva dejanja zoper življenje in telo. Februarja je varovanka poskušala z vzglavnikom zadušiti sostanovalko. Podoben incident se je zgodil mesec dni pozneje, a je tudi v tem primeru dejanje ene od oskrbovank ostalo pri poskusu. Julija je varovanec z rokami davil sostanovalca. In komaj smo vstopili v leto 2021, so policiste znova poklicali v Hrastovec, saj so imeli nov primer poskusa zadušitve z vzglavnikom. O dogodku so sicer iz Policijske uprave Maribor poročali zelo skopo, saj naj bi obe vpleteni spadali v kategorijo posebno ...