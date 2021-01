Z belimi zvezdami Slovenca okrasila papeževi baziliki

Slovenska smreka v Vatikanu

Božične zvezde je v Vatikan pripeljal Lojze Gašperlin (levo) s sinom.

Tudi zlati evkaliptus

Peter Napret in citrarka Janja Brlec

Sabina in Peter pri prikazu predlagane krasitve osrednje bazilike v Vatikanu FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Ob zvokih citer

Cvetje je tisto, ki nas povezuje in vsak praznik naredi še bolj slavnosten.

Načrte za krasitev glavnega oltarja bazilike sv. Petra v Vatikanu je dr. Sabina Šegula pripravila že januarja.

Letošnji prispevek Slovenije pri božični krasitvi Trga sv. Petra kot tudi na drugih lokacijah v Vatikanu je bil izjemno pomemben. Tako kot je bila vrsto let pomembna božična krasitev bazilike sv. Petra v Vatikanu. K sodelovanju pri krasitvi glavnega oltarja sta bila mojstrica floristike dr.(floweracademy.si) in, strokovnjak s področja hortikulture, prvič povabljena 2013.Običajno so si vatikanski cvetličarji zapomnili nasvete slovenske floristke in jih upoštevali. V letu 2019 pa so vrtnarji po lastni izbiri sami naročali cvetje za božično krasitev glavnega oltarja bazilike sv. Petra v Vatikanu. »Ko sva s Petrom prišla v vatikansko vrtnarijo, so že izdelovali dekoracijo za Berninijeve stebre,« je povedala Šegulova.»Ko sem videla dekoracijo, je tokrat pri cvetju nekaj manjkalo. Bilo je cvetje le s fino strukturo, in ko so začeli vse skupaj enakomerno razporejati, ni bilo želenega učinka. Skupaj smo popravili dekoracijo in okrasili oltar. Takrat so me prosili, ali sem pripravljena narediti načrte dekoracije tudi za božično dekoracijo glavnega oltarja bazilike sv. Petra. Bila sem vesela ponovne potrditve svoje strokovnosti, zaupanja in privilegija, hkrati pa je bil to zame nov izziv.«Kaj pa v letu 2020? Načrte za božično krasitev glavnega oltarja bazilike sv. Petra v Vatikanu je Šegulova pripravila že januarja 2020. Tokrat si je dovolila izbrati materiale, ki predstavljajo popolnoma nov pristop. Zamislila si je kombinacijo snežno belih božičnih zvezd v lončkih, temno rdečih vrtnic in zlatega evkaliptusa. Podlaga bi bila narejena, kot je običajno, iz kavkaške jelke. Po zelo uspešni velikonočni krasitvi glavnega oltarja bazilike sv. Petra s slovenskimi orhidejami, katerih sponzor je bilo podjetje Ocean Orchids iz Dobrovnika, je pomislila na slovenske pridelovalce božičnih zvezd. Glede na dozdajšnje sodelovanje z Vrtnim centrom Gašperlin se je odločila, da povabi v projekt prav to vrtnarijo.»Vedeti je treba, da je pravzaprav privilegij, da vlada v Vatikanu odobri sponzorstvo, saj vsa svetovna javnost spremlja dogodke v tej mali državi,« pravi Šegulova. »Ko sem dobila potrditev, sem narisala načrt dekoracije. Tudi tokrat brez novih idej o podlagah okoli Berninijevih stebrov ni šlo. Po mojih načrtih je belokranjsko podjetje Smithers OASIS za to priložnost izdelalo inovativno podlago, ki je na trgu še ni. Je nadgradnja velikonočne inovacije, ki smo jo uporabili pri vstavljanju kaskadnih orhidej falenopsis.Tu so bile odprtine v gobi za sveže cvetje pokončne, saj so orhideje na tak način lepo prišle do izraza. Tokrat je bilo treba upoštevati, da je pogled na božične zvezde najlepši z vrha, od strani ne vidimo toliko okrasnih obarvanih ovršnih listov. Zato sem si zamislila, da so luknje zamaknjene pod kotom 45 stopinj. V podjetju Smithers OASIS imajo res odlične strokovnjake in so tako izdelali take podlage. Sponzorsko so pripravili 32 metrov teh podlag, zdaj žal v skladišču čakajo na leto 2021.«Glede na ponovno spremenjeno situacijo zaradi koronavirusa so z božičnimi zvezdami zdaj okrasili papeževi baziliki: baziliko sv. Janeza v Lateranu, ki velja za mater vseh cerkva, in baziliko Marije snežne. Ker so rastline že vse leto rastle v rastlinjakih in bile namenjene za predstavitev Slovenije pri krasitvi papeževe bazilike, se je Veleposlaništvo RS pri Svetem sedežu dodatno potrudilo in uspelo, da so bele božične zvezde zaključile božično predstavitev Slovenije v tem letu.Delček tega, kako bi bilo, če bi vse potekalo po načrtih, ki so si jih zastavili v začetku tega leta, sta Šegulova in Ribič predstavila pred božičem na Brezjah v baziliki Marije pomagaj. Tokrat sta pripravila utrinek božične zgodbe skupaj z mednarodno priznano citrarkoin njenim učiteljem. Slovenska božična glasba je pospremila izdelovanje štiri metre cvetlične dekoracije.S Petrom sta prvič po letu 2013 preživljala božični večer vsak v krogu svoje družine, je še povedala Sabina: »Vedno sva ga preživljala skupaj, šla sva k polnočni maši v Vatikan. Tokrat je drugače. Dogodki v Vatikanu so naju zaznamovali in ne morem reči, da ne pogrešam dela v vatikanski vrtnariji, ki se je vedno lepo zaključilo v baziliki. Tokrat sva svojo božično pravljico v Vatikanu doživela zelo intenzivno v začetku decembra, ko sva krasila božična drevesa, vključno s 30-metrsko smreko iz kočevskih gozdov.«In kaj meni Peter Ribič? »Tokrat sva po sedmih letih božične praznike preživela vsak na svojem domu,« je povedal strokovnjak za hortikulturo. »Drugačni so bili, tako kot je bila drugačna že letošnja velika noč. Letošnje leto je drugačno, pa vendar sporočilnost ostaja ista. Cvetje je tisto, ki nas povezuje in vsak praznik naredi še toliko bolj slavnosten. Je tudi nenapisana govorica, ki povezuje ljudi in narode med seboj. Ne glede na nazore in prepričanja je cvetje tihi spremljevalec med nami, ki nam dela življenje lepše. In tudi najin namen s Sabino je povezovati in promovirati našo Slovenijo v večnem mestu, kamor se zgrinjajo množice obiskovalcev z vsega sveta. Mislim, da smo v vseh teh letih s to akcijo naredili Slovenijo mednarodno veliko bolj prepoznavno, še posebno v tem letu, ko bomo zaznamovali 30 let samostojne države.«