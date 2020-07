Z aplikacijo nad kršilce karantene

Premik Hrvaške na rumeni seznam za korono (ne)varnih držav je že v soboto pokazal prve posledice: zdravstveni delavci so (v sodelovanju s policisti) na mejnih prehodih izdali in vročili 290 odločb o karanteni, več kot polovica vseh odločb je bila odrejena prišlekom iz Bosne in Hercegovine.»Večina oseb, ki prestopijo mejo, sprejme vročeno karantensko odločbo mirno in z razumevanjem,« so potek opisali na zdravstvenem ministrstvu. Karantenske odločbe pristojni izdajajo na štirih mejnih prehodih s Hrvaško, in sicer na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane, ter v Pincah na meji z Madžarsko. A nove ...