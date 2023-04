Družina Kresal se je pred tremi leti s komaj 10- in 15-letnim otrokom podala na najvišji vrh Afrike, 5895 metrov visoki Kilimandžaro, zdaj pa je o podvigu nastal še dokumentarec z naslovom Projekt Kili. V njem sta zasijala zdaj 13-letni Luka Kresal in 18-letna Brina Šubelj Kresal. V filmu spremljamo, kako sta glavna junaka očetovo pobudo, da se odpravijo na streho afriške celine, zagrabila z vsemi štirimi in skupaj z mami Katko B. Kresal zagrizeno trenirala skoraj eno leto. Vzpon se je odvil na božično noč leta 2019. Iz dnevnika scenarij Pod film se je kot režiser, scenarist, producent in d...