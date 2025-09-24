Xiaomi predstavlja novo generacijo izdelkov za pametne domove, zabavno elektroniko in nosljive naprave

Pametno uro Xiaomi Watch S4 41 mm in športno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, slušalke Xiaomi Open Wear Stereo Pro, robotska sesalnika Xiaomi Robot Vacuum 5 in Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, televizor Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 in kamero Xiaomi Smart Camera C701. Nove naprave so zasnovane za preoblikovanje vsakdanjega življenja, od pametnega čiščenja doma, spremljanja zdravja,² potopnega zvoka, varnosti doma do načinov preživljanja prostega časa. Xiaomi izkorišča moč umetne inteligence in nadaljuje z izpopolnjevanjem, kako integriramo tehnologijo v vsakdanje življenje, ustvarja učinkovitejše pametne sisteme za dom, nadgrajuje interakcijo med človekom in napravo ter izboljšuje sodobno življenje, temelječe na podatkih. Poleg tega pa je predstavil vrhunski tablični računalnik REDMI Pad 2 Pro in serijo TV S Pro Mini LED 2026.

FOTO: Foto: Xiaomi

Xiaomi Watch S4 41 mm: izpopolnjen dizajn z robustnimi funkcijami za spremljanje zdravja

Pametna ura Xiaomi Watch S4 z 41-milimetrskim ohišjem združuje elegantno izdelavo z naprednim spremljanjem zdravja in telesne pripravljenosti. 3,35-centimetrski (1,32-palčni) AMOLED zaslon doseže 1500 nitov v načinu visoke svetlosti, ločljivost 466 x 466 svetlobnih pik pa zagotavlja jasen in živahen prikaz tudi na prostem. Vse zato, da na prvi pogled preverimo obvestila, spremljamo vadbo ali si ogledamo statistične podatke o zdravju, ne da bi pri tem napenjali oči. S tankim 9,5-milimetrskim profilom (brez izbočenih delov) in težo le 32 gramov (brez paščka)¹ je ura narejena za celodnevno nošenje, bodisi med vadbo, v pisarni ali med spremljanjem spanja. Na voljo je v črni, mint zeleni, beli in izstopajoči izvedbi Sunset Gold z zlatim milanskim paščkom ter krono, okrašeno z v laboratoriju ustvarjenim diamantom. Xiaomi Watch S4 deluje kot praktično orodje in modni dodatek.

Nadgrajeni modul za merjenje srčnega utripa omogoča natančnejše spremljanje tega telesnega kazalnika za boljše razumevanje vadbe in lažje doseganje optimalne intenzivnosti. Sledenje spanja po novem vključuje večdimenzionalno analizo in 21-dnevni načrt² z napotki za izboljšanje spanca ter vzpostavitev bolj zdravih navad. Dvopasovni satelitski sprejemnik (GNSS) zagotavlja zanesljivo sledenje poti med tekom, kolesarjenjem in pohodom. Xiaomi Watch S4 podpira tudi več kot 150 športnih načinov, vključno s plavanjem in smučanjem, tako da zlahka spremljate svojo zmogljivost v bazenu, na smučišču ali v telovadnici. Če radi snemate vadbe, vas bo navdušila možnost upravljanja telefona na daljavo, s katero sprožite začetek snemanja videa, medtem ko so na zaslonu v realnem času prikazani podatki o srčnem utripu, porabljenih kalorijah³ in podobno. Z do osmimi dnevi avtonomije baterije in hitrim polnjenjem⁵ se lahko zanesete, da bo Xiaomi Watch S4 sledila natrpanim urnikom brez pogostih prekinitev zaradi polnjenja.

FOTO: XIAOMI

Xiaomi Open Wear Stereo Pro: profesionalni zvok ob celodnevnem udobju

Slušalke Xiaomi Open Wear Stereo Pro na novo opredeljujejo odprto zasnovo z lahkim, ergonomskim dizajnom, ki omogoča praktično in prijetno poslušanje. Vključujejo tritočkovni podporni sistem in navzven nagnjene ušesne čepke, ki enakomerno porazdelijo pritisk in tako zmanjšajo utrujenost ušes med dolgotrajno uporabo. Prilagodljiva zanka iz titana se naravno prilagaja različnim oblikam ušes in zagotavlja varno prileganje, zato ušesni čepek ostane na svojem mestu med vadbo, vožnjo v službo ali sproščanjem. Certifikat TÜV SÜD za visoko udobje nošenja potrjuje, da so slušalke primerne tako za aktiven kot za bolj umirjen življenjski slog. Kompaktna škatlica z magnetnim zaklopom jih varuje in podaljša življenjsko dobo baterije na 8,5 ure⁶ z enim polnjenjem oziroma na 45 ur⁶ skupaj s polnilno škatlico. Ves dan boste uživali v glasbi, klicih ali podkastih brez strahu, da bo v najbolj neprimernem času zmanjkalo energije. Za dodatno udobje poskrbi hitro polnjenje, ki zagotovi dve uri predvajanja v samo desetih minutah.⁷

FOTO: XIAOMI

Xiaomi Open Wear Stereo Pro ponujajo bogat in potopljiv zvok. Sistem z več gonilniki ustvarja uravnotežen profil z globokimi basi, jasnimi visokimi in gladkimi srednjimi toni. Brezžični certifikat Hi-Res Audio s kodekom LDAC ohranja jasnost zvoka in omogoča ceniti subtilne podrobnosti, kot so vokali in instrumenti v ozadju. Poleg tega Dimensional Audio prilagaja predvajanje gibanju glave, zaradi česar je zabava bolj realistična in privlačna. Prednastavitve zvočnih profilov Harman AudioEFX in izenačevalnik Harman Master EQ omogočajo preprosto prilagajanje, ne glede na to, ali želite močnejše base med vadbo ali jasnejši govor. Nazadnje, nadgrajeni sistem zmanjša uhajanje zvoka⁸ za več kot 60 odstotkov,⁹ da med poslušanjem v knjižnicah ali pisarnah ne motite ljudi v bližini.

Xiaomi Robot Vacuum 5 in Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro: pametnejše in učinkovitejše čiščenje, podprto z umetno inteligenco

Xiaomi predstavlja robotska sesalnika serije Xiaomi Robot Vacuum 5, prilagojena različnim potrebam čiščenja. Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro ponuja izjemno sesalno moč 20000 paskalov¹⁴ za preprosto odstranjevanje prahu, dlak hišnih ljubljenčkov in večjih odpadkov ter navigacijo s pametnim radarjem (dTof Direct Time of Flight Smart Retractable Radar). Višina le 9,5 centimetra mu omogoča, da doseže skrite prostore, ki jih tradicionalni sesalniki ne morejo. Vključuje tudi napredne algoritme umetne inteligence za prepoznavanje umazanije¹⁶ in izogibanje oviram,¹⁷ podprte s sistemom treh kamer za prilagajanje strategije čiščenja v realnem času in pametno gibanje. Nadgrajena bazna postaja vključuje pranje blazinic z vodo temperature 80 stopinj Celzija,¹⁸ pametni način s prilagajanjem temperature vode in samodejnimi cikli ponovnega pranja, ki jih sprožijo tipala umazanije,¹⁹ pa zagotavlja minimalne potrebe po vzdrževanju.

FOTO: XIAOMI

Xiaomi Robot Vacuum 5 nudi enako sesalno moč 20000 paskalov in pametni izvlečni radar dTof v vitkem ohišju.¹⁴ S tipali natančno zazna predmete, se jim izogne in hkrati ohranja učinkovit vzorec čiščenja. Standardna bazna postaja podpira prilagajanje temperature vode, samočistilne načine in sušenje blazinice z vročim zrakom,²⁰ kar poenostavi vzdrževanje in zmanjša potrebo po ročnem čiščenju. Zaradi tega je ta robotski sesalnik popolna izbira za vse, ki iščejo vrhunsko sesalno moč in preprosto uporabo.

Nova robotska sesalnika sta opremljena z dvojno roko z blazinico za brisanje tal in stransko krtačo,²¹ da dosežeta stoodstotno pokritost vogalov²² in preprečita kopičenje umazanije in prahu na težje dostopnih površinah. Opremljena sta z baterijo kapacitete 5200 miliamperskih ur,²³ ki zagotavlja avtonomijo do 140 minut.²⁴ Ta se v celoti napolni v enem samem ciklu za neprekinjeno čiščenje velikih domov brez prekinitev. Brezhibna integracija z aplikacijo Xiaomi Smart Home pomaga načrtovati načine čiščenja, podpora za digitalna pomočnika Alexa in Google Assistant pa omogoča priročno glasovno upravljanje.²⁵ Xiaomi Robot Vacuum 5 in Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro ponujata preprosto uporabo, podprto z algoritmi umetne inteligence, veliko sesalno moč, natančno navigacijo in samočistilne funkcije, ki zmanjšajo potrebo po vzdrževanju.

Xiaomi Smart Camera C701: varnost, nadgrajena z umetno inteligenco

Nadzorna kamera Xiaomi Smart Camera C701 zagotavlja zanesljivo spremljanje doma z 8-milijonskim tipalom in objektivom s šestimi lečami. Način High Dynamic Range (HDR)³² uravnava podrobnosti v svetlih in temnih območjih, tako da so obrazi in okolica vedno dobro vidni. Polnobarvni nočni vid in infrardeči vid zajemata aktivnost do 10 metrov³³ brez vidne rdeče svetlobe,³⁶ kar družinam omogoča, da ponoči preverijo otroke ali hišne ljubljenčke, ne da bi motili njihov spanec.

FOTO: XIAOMI

Gospodinjstvom Xiaomi Smart Camera C701 ponuja z umetno inteligenco podprto zaznavanje hišnih ljubljenčkov, dojenčkov in ljudi ter pošilja opozorila, ki ustrezajo najpomembnejšim stvarem v vsakdanjem življenju. Starši lahko prejemajo obvestila, ko otrok joka, zaznavanje hišnih ljubljenčkov³⁷ pa sledi gibanju, kar pomaga, da se počutimo povezani celo tedaj, ko smo odsotni od doma. Funkcija zaznavanja prepozna obrise in gibanje ljudi ter opozori na nenavadno aktivnost, hkrati pa učinkovito zmanjša lažne alarme, ki jih sprožijo hišni ljubljenčki, spremembe osvetlitve ali druga gibanja, ki niso človeška. Poleg tega fizična zaslonka objektiva na zahtevo varuje zasebnost in omogoča popoln nadzor nad tem, kdaj se kamera vklopi ali izklopi. Dodatne funkcije, kot sta zaznavanje glasnih zvokov in panoramsko spremljanje, zagotavljajo dodatno raven zaščite in omogočajo hitro zaznavanje nepričakovanih zvokov ali gibov.

Xiaomi Smart Camera C701 je zasnovana za udobje. Glasovno upravljanje preko digitalnega pomočnika Google Assistant ali Amazon Alexa omogoča ogled posnetkov v živo.²⁵ Dvosmerni mikrofoni s funkcijo odpravljanja hrupa in velikim zvočnikom omogočajo naravne pogovore v realnem času z družino ali hišnimi ljubljenčki.³⁸ Dvopasovni Wi-Fi 6 zagotavlja nemoteno in stabilno povezljivost ter pretakanje videa v realnem času in obvestila o opozorilih brez zamude. Varno shranjevanje na kartice microSD ali v oblaku varuje posnetke,³⁹ tako da pomembni trenutki ostanejo zasebni.

Cena in razpoložljivost

Nove naprave bodo na voljo prek uradnih kanalov Xiaomi in pooblaščenih trgovcev po priporočenih cenah:

Xiaomi Watch S4 41 mm: cena od 159 EUR

Xiaomi Open Wear Stereo Pro: cena od 149 EUR

Xiaomi Robot Vacuum 5: cena od 649,99 EUR

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro: cena od 799,99 EUR

Xiaomi Smart Camera C701: cena od 59,99 EUR

Serija REDMI Pad 2 Pro: vrhunski tablični računalnik z velikim zaslonom za poglobljeno zabavo in serijo TV S Pro Mini LED 2026 – televizorje s kinematografsko izkušnjo v vašem domu

Od 16. oktobra bosta REDMI Pad 2 Pro in REDMI Pad 2 Pro 5G na voljo na slovenskem trgu. Kupci, ki bodo REDMI Pad 2 Pro izbrali do 16. novembra, bodo za darilo prejeli pametno pisalo REDMI, ob REDMI Pad 2 Pro 5G pa bodo pri telekomunikacijskem operaterju od 23. oktobra do konca leta podarili še tipkovnico.

Xiaomi je danes predstavil tudi tablične računalnike serije REDMI Pad 2 Pro, ki vključuje REDMI Pad 2 Pro, REDMI Pad 2 Pro Matte Glass³ in REDMI Pad 2 Pro 5G. Namenjeni so potrošnikom, ki iščejo izjemno zabavno izkušnjo na velikem zaslonu, saj oživljajo filme in igre z živimi slikami in gladkim delovanjem. Narejeni so za vsakodnevno zabavo in združujejo velik zaslon, zmogljivo baterijo, izjemen zvok in vsestranske funkcije, ki se brez težav prilagajajo vsakodnevni rabi.

Srce serije REDMI Pad 2 Pro je skoraj 31 centimetrski (12,1-palčni) ultra veliki zaslon¹ razločljivosti 2,5 K. Podpora standardu Dolby Vision prinaša natančnejše barve, prilagodljivo 120-herčno osveževanje pa ohranja tekočo sliko pri pretakanju videa, igranju iger ali večopravilnosti.² Zaslon z zatemnjevanjem DC in trojno certifikacijo TÜV Rheinland za nizko modro svetlobo (strojna rešitev), brez utripanja in cirkadiani prijazen ogled zmanjšuje utrujenost oči in ohranja udobnost tudi med dolgimi ogledi. Za tiste, ki iščejo še bolj izpopolnjeno vizualno izkušnjo, REDMI Pad 2 Pro Matte Glass³ ponuja nadgrajeni zaslon s teksturo, ki zmanjša bleščanje in odsevanje do 97 odstotkov,⁵ hkrati pa ponuja površino, podobno papirju, idealno za branje, risanje ali zapisovanje. Za popolno zabavno izkušnjo ima serija REDMI Pad 2 Pro sistem štirih zvočnikov z Dolby Atmos in podpira standard Hi Res Audio, ki prostor napolni z bogatim zvokom. Z ročnim povečanjem glasnosti do 300 odstotkov⁴ zvok ostane jasen tudi v hrupnem okolju.

Tablični računalniki serije REDMI Pad 2 Pro so zasnovani za dolgotrajno zabavo in opremljeni z ogromno baterijo kapacitete 12000 miliamperskih ur (tipično). To je ena največjih baterij za tablične računalnike Xiaomi na svetovnem trgu. Ko je čas za ponovno polnjenje, 33-vatno polnjenje hitro obnovi napolnjenost,⁶ 27-vatno žično povratno polnjenje pa omogoča polnjenje drugih naprav, ko ste na poti.⁷ Za trajno zmogljivost skrbi procesor Snapdragon 7s Gen 4, zgrajen na učinkovitem 4-nanometrskem procesu, ki optimizira zmogljivost za zahtevne aplikacije na velikem zaslonu.

Za izboljšanje splošne izkušnje integrirana medsebojna povezljivost Xiaomi⁹ operacijskega sistema Xiaomi HyperOS⁸ omogoča brezhibno povezavo z drugimi napravami Xiaomi. Serija REDMI Pad 2 Pro podpira funkcije, kot so sinhronizacija klicev, skupno odložišče, sinhronizacija omrežja in zaslon Home screen+, ki dovolijo tablici neposreden dostop do aplikacij in datotek na telefonu. Hkrati lahko souporabljate kamere, kar pride še posebej prav pri prilagajanju videoklicev. Tablični računalniki REDMI Pad 2 Pro dodatno razširjajo zmogljivosti z vključitvijo umetnointeligentnega pomočnika Google Gemini¹⁰ in funkcijo iskanja z obkroženjem (Circle to Search with Google).¹¹ Poleg vsega tega do 2 terabajta razširljivega pomnilnika zagotavljata dovolj prostora za shranjevanje videov,¹² dokumentov in ustvarjalnih projektov, zaradi česar je zabava vedno na dosegu roke.

Serijo REDMI Pad 2 Pro dopolnjuje vrsta premišljeno oblikovanih dodatkov.¹³ REDMI Smart Pen omogoča natančno in naravno pisanje ter risanje s 4096 stopnjami pritiska in ultra nizko zakasnitvijo, merjeno v milisekundah.²⁰ Za udobno tipkanje tipkovnica polne velikosti REDMI Pad 2 Pro Keyboard ponuja izkušnjo na ravni osebnega računalnika s tipkami velikimi 16 × 16 milimetrov, 1,3-milimetrskim hodom in 19-milimetrskim razmikom med tipkami.⁵ Vključuje tudi mesto za pisalo, da je to vedno pri roki. REDMI Pad 2 Pro Cover ščiti tablico in hkrati služi kot priročno stojalo, opremljeno z vgrajenim držalom za pisalo, da so nujni pripomočki vedno pri roki.

Cena in razpoložljivost

REDMI Pad 2 Pro je na voljo v različicah s pomnilnikom 6+128 GB po ceni 279 EUR in 8+256 GB po ceni 329 EUR. Model REDMI Pad 2 Pro 5G z 8+256 GB pomnilnika je mogoče kupiti po ceni 399 EUR.

Dodatki so na voljo tudi ločeno: pametno pisalo REDMI stane 69 EUR, redna cena tipkovnice pa je 99 EUR.

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026: kinematografska jasnost in nedosegljive zmogljivosti

Xiaomi izboljšuje domačo zabavo s serijo pametnih televizorjev Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 z zasloni napredne tehnologije QD Mini LED. Na voljo so z diagonalami 140, 165 in 190 centimetrov (55, 65 in 75 palcev), zato so primerni za dnevne sobe, spalnice ali igralne prostore. S kombinacijo Mini LED osvetlitve in izboljšav s kvantnimi pikami serija Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 ustvarja globlje črne barve, svetlejše poudarke in bolj žive barve, zaradi česar so filmi, športni dogodki in oddaje bolj ostri in realistični. Razločljivosti 4K dodaja realistične podrobnosti, standarda visokega dinamičnega razpona HDR10+ in Dolby Vision²⁶ pa zagotavljata, da so prizori videti osupljivi tudi v svetlo osvetljenih prostorih. Slikovni način Filmmaker Mode omogoča doživetje filmov tako, kot so si jih zamislili režiserji, z natančnimi barvami in bolj avtentičnim kinematografskim občutkom doma.

Zaslon televizorja Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026, ki ga poganja Xiaomi Visual Engine Pro, z nizko odbojnostjo zmanjša bleščanje, tako da slika ostane jasna tudi v sončni svetlobi ali močni notranji osvetlitvi. Sistem lokalne zatemnitve izboljšuje temnejše prizore, algoritmi za prikaz gibanja zagotavljajo, da so športne in akcijske sekvence gladke in brez zamegljenosti. 15-vatna gonilnika s podporo za Dolby Atmos®²⁶ in Harman AudioEFX²⁷ ustvarjata vrhunski zvok z uravnoteženimi dialogi, glasbo in zvočnimi učinki ter odpravljata potrebo po dodatnih zvočnikih. Za navdušene igralce Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 ponuja 144-herčno osveževanje²⁸ z možnostjo povečanja do 288 hercev²⁹ za bolj tekoče, odzivno in privlačno igranje iger vseh žanrov. Pretakanje vsebin je brezhibno po zaslugi operacijskega sistema Google TV³⁰, podpore za Apple AirPlay³¹ in brezžičnega vmesnika Wi-Fi, kar Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 spremeni v osrednjo točko za zabavo, igranje iger in skupno preživljanje prostega časa.

Televizorji so v velikostih 55, 65" in 75" po cenah 799 evrov, 999 evrov in 1299 evrov.

Hladilnik Mijia Cross Door 502L: inteligentno in vsestransko shranjevanje hrane

Hladilnik Mijia Cross Door 502L ponuja učinkovito hlajenje in vsestransko shranjevanje v vrhunskem dizajnu, primernem sodobnemu domu. Ustvarjen je za gospodinjstva, ki nakupujejo živila v večjih količinah, saj ponuja prilagodljive možnosti shranjevanja, vključno z nadzorom temperature od –1 do 5 stopinj Celzija v predalu i Fresh. V hladilniku s kapaciteto 502 litra so vključeni posamično temperaturno nadzorovani prekati, dopolnjeni z načini delovanja Auto, Super Cool in Super Freeze za prilagodljivo uporabo. Vgrajena tehnologija Ag⁺ za ohranjanje svežine² pomaga zmanjšati vonjave in zavira rast bakterij, tako da živila ostanejo dlje časa sveža.

Hladilnik je zasnovan za udobje in ima vrata, ki se odpirajo pod kotom 90 stopinj za preprost dostop, tudi če je nameščen ob steni. Aplikacija Xiaomi Home v realnem času opozori, če so vrata odprta več kot dve minuti, kar pomaga zmanjšati potencialno izgubo. Tehnologija dvojnega inverterja zagotavlja tiho delovanje in odlično energetsko učinkovitost, vgrajeni Wi-Fi pa omogoča nastavljanje temperature na daljavo.

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg: napredna, vsestranska rešitev za pranje perila

Na energetsko učinkovitost in tiho delovanje osredotočen pralno-sušilni stroj Mijia Front Load Washer Dryer Pro s kapaciteto 9 kilogramov se z globino 570 milimetrov¹ zlahka prilega v vsak življenjski prostor. Njegov 525-milimetrski¹ ekstra velik boben in visoko zmogljiv motor z neposrednim pogonom uporabljata tajno zasnovo brez jermena Power Wash,⁴ ki ustvarja močnejšo centrifugalno silo za globlje čiščenje in skoraj brezšumno delovanje. Oblika, optimizirana za energetsko učinkovitost, omogoča tudi 25 odstotkov⁵ prihranka v primerjavi z modeli energijskega razreda A (EU).⁵ Samodejno doziranje zagotavlja optimalno porabo detergenta in mehčala.⁶

FOTO: XIAOMI

V enem koraku lahko operete in osušite do 3 kilograme perila v samo 180 minutah.⁷ Poleg tega tehnologija Smart Infusion z visokotlačnim razprševanjem v bobnu doseže globoko pametno pranje v samo 36 minutah,⁸ kar pomeni 39 odstotkov manj porabe časa, 33 odstotkov manj vode in 40 odstotkov energije.⁹ Alternativni način za hitro pranje opravi s pranjem v samo 12 minutah,¹⁰ kar je popolno za rahlo umazana oblačila ali nujna pranja. Za optimalno higieno tkanin pralno-sušilni stroj Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg uporablja pranje z visokotemperaturno paro, da odstrani do 99,99 odstotka bakterij.¹¹ Paro lahko uporabite tudi v načinu osveževanja oblačil, saj nežno prodre v vlakna in zmanjša neželene gube. Uživali boste lahko tudi v svežih in dišečih oblačilih, ne da bi uporabili mehčalec, kar aparat doseže z dodajanjem aromatične tekočine neposredno v boben (Aromatherapy Wash¹³). Obenem pametni načini sušenja izkoriščajo natančna tipala in napredno tehnologijo zračnega toka. Pametni nadzor sušenja¹⁴ nadzira vlažnost, da doseže optimalno suhost, nežno sušenje¹⁵ pa ohranja stalno nizko temperaturo med 55 in 65 stopinjami Celzija¹⁵ za manj krčenja in poškodb perila.

Higieno na vseh ključnih področjih aparata dosežena s celovitimi samočistilnimi rutinskimi postopki. Ti vključujejo celovito čiščenje predala za detergent,¹⁶ samodejno izpiranje, ki zmanjšuje nabiranje vlaken, čiščenje bobna pri visoki temperaturi za odstranjevanje bakterij med cikli in samodejno izpiranje vrat, ki izpere tesnilo in vrata.

Klimatska naprava Mijia Air Conditioner Pro Eco Series: izjemna energetska učinkovitost in nadzor

Klimatska naprava Mijia Air Conditioner Pro Eco Series z močjo 2,6 ali 3,5 kilovata¹⁷ zagotavlja največjo energetsko učinkovitost, zmanjšuje vpliv na okolje in znižuje stroške energije. Ima certifikat EU za energetsko učinkovitost A+++¹⁸ tako za hlajenje kot za ogrevanje v toplih podnebnih razmerah¹⁸ in energetsko ozaveščenim uporabnikom ponuja pametnejše in natančnejše upravljanje temperature v prostoru, pri čemer združuje visoko zmogljivost z minimalno porabo energije.

S pomočjo načina varčevanja z energijo (Mijia AI Energy Saving¹⁹) dinamično prilagaja zmogljivost glede na dejanske spremembe okolja in tako izboljša energetsko učinkovitost v primerjavi s konvencionalnimi rešitvami za do 27 odstotkov.¹⁹ Klimatska naprava Mijia Air Conditioner Pro Eco zmanjšuje porabo energije brez žrtvovanja udobja, saj omogoča inteligentno nadzorovanje temperature s 30-sekundnim hitrim hlajenjem in 60-sekundnim²º hitrim ogrevanjem. Mikro luknjaste zračne lopute in 14 nihajnih lopatic zagotavljajo mehak zračni tok, ki preprečuje neposredno pihanje, način »turbo« pa pospeši hitrost ventilatorja, da zagotovi enakomerno hlajenje in ogrevanje. Hkrati lahko spremljate in prilagajate porabo energije v aplikaciji Xiaomi Home. V njej dostopate do nastavitev nadzora, stanja filtra in podatkov o porabi energije ter prilagojenih nočnih profilov za optimalno udobje spanja.

Poleg tega se funkcija posodobljenega delovanja, podprta z algoritmi umetne inteligence, uči vaših navad in dinamično prilagaja nastavitve, da ustvari prilagojeno udobno klimo. Podpora za glasovne ukaze Google Assistant²¹ omogoča preprosto prilagajanje temperature, pametno zaznavanje velikosti prostora pa ustrezno prilagaja pretok zraka in svetlost zaslona. Pametna orodja za vzdrževanje, kot so opomniki za čiščenje filtra, filter, ki ga je preprosto odstraniti, samodejno čiščenje pri visoki temperaturi in celovite nadgradnje, pomagajo zmanjšati vzdrževanje in podaljšati življenjsko dobo, kar utrjuje brezskrben in trajnosten življenjski slog.

Naročnik oglasne vsebine je XIAOMI