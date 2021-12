Xiaomi navudšuje Slovence

Xiaomi nadaljuje s širitvijo poslovanja v Sloveniji. Po uspešnem odprtju trgovin v Mariboru in Ljubljani sedaj Xiaomi prihaja tudi na Obalo, in sicer v Koper. Xiaomi zasleduje jasen strateški načrt – poleg sodelovanja s trgovskimi verigami, operaterji in spletno prodajo, sestaviti verigo lastnih Xiaomi Store prodajaln v večjih slovenskih mestih. Na ta način pametni telefoni in izdelki iz ekosistema Xiaomi, postajajo dostopni vsem oboževalcem Xiaomija.

Naročnik oglasne vsebine je Xiaomi