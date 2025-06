Wombley, čudežni studenec in bivak sredi stene

V slikoviti Lomski dolini ujeta med Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke leži ena najlepših vasic na Gorenjskem – Lom pod Storžičem. Dolino je v ledeni dobi izoblikoval potok Lomščica, obdajajo pa jo zeleni gozdovi in gorska grebena Košute in Kriške gore, med katerima kraljuje mogočni Storžič. Čeprav je vasica le slaba dva kilometra oddaljena od mestnega vrveža v Tržiču, je življenje v njej umirjeno in lepo, prebivalci pa skrbno ohranjajo svojo zgodovinsko dediščino in tradicionalne vaške običaje.

Vas naj bi dobila ime po ogromnem (pre)lomu na pobočju Storžiča, ki se je nekoč zgodil med potresom. Legenda pravi, da se je med Javornikom in Storžičem dvigala visoka gora, s katere se je tedaj sprožil plaz, gora pa se je prelomila na pol.

Alpinisti so bivak postavili kar sredi severne stene Storžiča. FOTO: Marinka Podgornik/FB

Domačini živijo v glavnem od kmetijstva in gozdarstva, nekaj jih tudi oddaja sobe oziroma turistične apartmaje.

Nad vasico kraljuje Storžič. FOTO: Jože Močnik

Lom je Vom, pravijo Vomljani

Če boste spodaj v Tržiču povprašali po Lomu, se bodo domačini samo nasmejali in povedali, da Lom pravzaprav ni Lom, ampak je Vom, njegovi prebivalci pa so Vomljani. Morda se bodo zraven še pošalili in razložili, da so včasih vsakega Vomlana v Tržiču prepoznali po tem, da je imel nahrbtnik na ramah.

Kdor torej pozna vsaj osnove »vomlanske« terminologije, ne bo začuden, ko bo v sončni vasici naletel na veliko in lepo gorsko športno igrišče, ki bi mu lahko rekli že kar stadion, poimenovali pa so ga Wombley, po londonskem Wembleyju.

Domačini so zelo ponosni na svojo cerkev sv. Katarine, ki nosi ime po zavetnici mladine in deklet. V 15. stoletju so jo postavili na sončno ravnico v najlepšem delu vasice, grof Lamberški pa jo je poimenoval po krstni zavetnici njegove hčere Katarine Lamberške. V baročni cerkvi je bil nekoč dragocen čudovit vitraž, eden najstarejših pri nas, in zdaj ga hranijo v stiškem verskem muzeju.

Prebivalci Loma pod Storžičem živijo v glavnem od kmetijstva in gozdarstva, nekaj jih tudi oddaja sobe oziroma turistične apartmaje. Zelo so povezani in aktivno sodelujejo v kulturnem in v športnem društvu, aktivni in številni pa so tudi prostovoljni gasilci, zbrani v PGD Lom pod Storžičem.

Zelo ponosni so na svojo cerkev sv. Katarine. FOTO: Uroš Ribič

Da je življenje v vasici lepo in do domačinov prijazno, dokazujejo podatki Statističnega urada (Surs). Medtem ko v večini gorskih vasic število prebivalcev upada, v Lomu celo narašča! Tako je bilo leta 2002 339 prebivalcev, leta 2010 344, leta 2024 pa že 360.

V vasi nimajo ne trgovine in ne zdravstvenega doma, po nakupih in k zdravniku se odpravijo v bližnji Tržič. Otroci do petega razreda hodijo v podružnično šolo, mlajši v vrtec. V šolskem letu je bilo v prvih pet razredov vpisanih 40 otrok, organizirani pa so tako, da je prvi razred samostojen, drugi in tretji ter četrti in peti pa so kombinirani. V šolo zahajajo tudi otroci iz bližnjih zaselkov Potarje in Grahovše.

Kraljestvo gornikov

Nad vasjo dominira Storžič, najzahodnejši dvatisočak Kamniško-Savinjskih Alp, ki zaradi svoje lepe stožčaste oblike in višine 2132 m velja za kraljestvo tržiških gornikov in alpinistov. V njegovi severni steni, na bolj položni polici, so tržiški alpinisti leta 1948 zgradili celo lesen bivak, ki je edini v Sloveniji, ki stoji sredi stene. V njem so štiri ležišča in štedilnik na drva, dostopen pa je samo po plezalnih smereh.

V vasi imajo zelo močno ekipo prostovoljnih gasilcev. FOTO: Manca Meglič/PGD Lom pod Storžičem

V podružnično šolo zahaja 40 otrok. FOTO: Elektro Gorenjska

Če se iz Loma pod Storžičem po gozdni makadamski cesti zapeljemo proti Jelendolu, bomo kmalu po odcepu za planino Konjščica nekaj metrov pod cesto naleteli na izvir Žegnanega studenca. Da je njegova zdravilna moč blagodejna in že kar čudežna, je potrdil radiestezist Jože Munih, saj je pri izviru nameril kar 900.000 enot po Bovisovi lestvici. Žegnani studenec je tako drugi po energijski moči na Gorenjskem, prvi je izvir gorskega potoka Nadiža v dolini Tamar.

Dolino so izoblikovali potok Lomščica in njegovi pritoki. FOTO: Tina Horvat

Še nekaj lahko doživite, česar ne morete nikjer drugje, to je lomski ploh ali po domače – vomnsk poh. Gre za pustni običaj, ko neporočeni fantje v gozdu posekajo veliko smreko in jo slovesno vlečejo skozi vas, v posmeh vsem dekletom, ki se v času od božiča do pusta niso želele poročiti.