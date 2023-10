Wizz Air povezal Ljubljano in Skopje: linija dvakrat tedensko

Madžarski nizkocenovnik Wizz Air je pre tednom dni iz Ljubljane prvič poletel v Skopje. Nova letalska linija bo potnikom dvakrat tedensko na voljo vse leto, in sicer ob sredah in nedeljah. Poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel je ob tem dejala, da jih veseli, da so ponudbi dodali novo povezavo nizkocenovnika.

Madžarski letalski prevoznik bo lete v Skopje opravljal z 230-sedežnim letalom Airbus A321.

Wizz Air z Brnika leti tudi na londonsko letališče Luton.

Z nizkocenovniki je mogoče leteti še v Amsterdam, Pariz in v London

Z nizkocenovniki je iz Ljubljane mogoče leteti še v Amsterdam s Transavio, v Pariz s Transavio France in v London na letališče Gatwick z Easyjetom.

Pred dvema tednoma je bila vzpostavljena tudi redna letalska linija med Ljubljano in Luksemburgom, ki jo ponuja letalski prevoznik Luxair. V poletnem voznem redu bo potnikom na voljo 23 rednih letalskih povezav z 19 prevozniki.

Sredi septembra je sicer z Brnika poletel 900.000. potnik, do konca leta pa na letališču pričakujejo skupno več kot 1,2 milijona potnikov.