Windows 10 le za 8,58 evra

Zakaj nadgradnja v Windows 10

Imate počasen operacijski sistem? Vam še vedno pošilja varnostna opozorila? Čas je, da ga nadgradite z boljšim in varnejšim operacijskim sistemom Windows 10. V kombinaciji s softverom MS Office pa bo vaš računalnik neustavljiv! Storite to že danes na Keysoff.com , ki vam nadgradnjo ponuja po akcijski ceni.Windows 10 je operacijski sistem, kakršnega še ne poznate in ki je prihodnost operacijskih sistemov. Z njim lahko delate več stvari hkrati in ste obenem varnejši. Z Windows 10 dobite tudi virtualno pomočnico Cortano, ki se bo odzivala na vaše govorne ukaze. Mar ni to super? Preglednejši in učinkovitejši Windows je tu, zato ne odlašajte z nadgradnjo.Nadgradite svojo programsko opremo v Windows 10 že danes po naši neverjetno ugodni ceni. Želite le MS Office? Oglejte si našo posebno ponudbo. Ob nakupu Windows 10 in MS Office skupaj prihranite še več za še boljšo uporabniško izkušnjo.Zaupajte vodilnemu trgovcu z originalnimi računalniškimi igricami in licenčnimi ključi za programsko opremo. Strankam z vseh koncev sveta vsakodnevno zagotavljamo celodnevno podporo in odlično ponudbo. Ko nakupujete na Keysoff.com , ste lahko prepričani, da sodelujete z zanesljivim podjetjem, ki trguje le z originalno programsko opremo.Stopite v stik z nami po elektronski poštiin naša podporna ekipa bo vam bo odgovorila v najkrajšem možnem času.