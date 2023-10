Bivši generalni direktor Grah Whatmough: Razloga, da bi vdrli v pisarno, ni bilo, Martič laže

Kot smo že poročali, je poslovanje RTV Slovenija slabše, kot je bilo videti. Predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martič je na novinarski konferenci uprave dejal, da poslovanje ni dobro in da primopredaje ob zamenjavi vodstva ni bilo.

Povedal je še, da je ob prevzemu funkcije ugotovil, da hiša najema kredite za plače, nekaj dni po prevzemu je moral tudi sam najeti novega, da je lahko zagotovil plače za zaposlene na RTV. Povedal je tudi, da jih je pričakalo na stotine neplačanih računov in nepodpisanih pogodb. Prejšnje vodstvo pa naj bi nekaj zadnjih mesecev zadrževalo dokumente.

Na družbenem omrežju X se je na njegove besede odzval bivši generalni direktor Andrej Grah Whatmough in zapisal: »Na današnji tiskovni konferenci RTV Slovenija je predsednik uprave Zvezdan Martič izrekel številne neresnice in netočnosti glede RTV Slovenija. V času mojega mandata smo pri zakladnici julija 2023 najeli 1,3 milijona EUR za regres. Znesek je bil vrnjen v roku nekaj dni. To je bila stalna praksa tudi prej.

Edine nepodpisane pogodbe so bile tiste, ki niso bile nujne in niso sodile pod 'tekoče posle'. Te pogodbe so, v skladu z zahtevo Sveta RTV Slovenija in njegovega predsednika Gorana Forbicija, čakale novo upravo, ki jih je lahko podpisala ali zavrnila.

RTV je v času mojega mandata redno plačevala svoje obveznosti. Nobenih neplačanih računov ni bilo.

V času razrešitve sem bil bolniško odsoten, a sem kljub temu sodelavcem naročil, da pripravijo pisno primopredajo. Dokument je vodila sekretarka generalnega direktorja. Pisarno sem zadnjič uporabljal 5. junija 2023. Ključ do pisarne je imela sekretarka generalnega direktorja, prav tako pa je bil ključ pisarne deponiran pri vratarju. Razloga, da bi komisijsko vdrli v pisarno, ni bilo.«

Preberite še: