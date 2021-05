Pahor po srečanju z Vučićem in Milanovićem: Bilo je veliko povišanih tonov (VIDEO)

Pahor: Bilo je veliko povišanih tonov, a sprejeli smo kompromisno rešitev

Pahor: EU mora pospešiti širitev

Zoran Milanović, Aleksandar Vučić in Borut Pahor na srečanju voditeljev pobude Brdo-Brioni. FOTO: Matej Družnik



Vučić: Nekateri so zahtevali veliko več in so zdaj zelo nezadovoljni



Pahor imel ločene sestanke

Hojs: Slovenija kot predsedujoča EU za krepitev schengna

Notranji minister Aleš Hojs se je danes prek videokonference udeležil zasedanja foruma za schengen, s katerim želi Evropska komisija poglobiti politično in strateško razpravo pred predstavitvijo napovedane strategije o prihodnosti schengna. Hojs je zatrdil, da si bo Slovenija kot predsedujoča Svetu EU prizadevala za krepitev schengenskega območja.



Uvajanje novih sistemov, kot sta sistem vstopa in izstopa EES ter sistem za potovalne informacije in odobritev ETIAS, bi moralo po njegovem bistveno prispevati h krepitvi schengenskega prostora in dvigu zaupanja med državami članicami, kar bi privedlo do delovanja schengenskega območja brez nadzora na notranjih mejah. (STA)

Na Brdu pri Kranju je predsednik republikegostil vrh procesa Brdo-Brioni. Srečanja, ki je po Pahorjevi oceni eno pomembnejših v okviru te pobude, so se udeležili voditelji vseh držav, vključenih v proces. Gostje so na Brdo prispeli dopoldne. Predsednik Srbijein Pahor sta se ob snidenju pozdravila s trkom pesti, medtem ko sta si s hrvaškim predsednikomsegla v roke.Voditelji so sprejeli skupno izjavo o pomenu širitvenega procesa, ki mora biti hitrejše in imeti pred očmi ne le posamezno državo, temveč celotno območje zahodnega Balkana.»Prvič smo se sešli sami predsedniki držav tega vrha, se pogledati v oči in se pogovarjati o širitvah EU, ki je glavna tema. Dobro smo opravili delo. Šlo je za enega najbolj zahtevnih in najtežjih sestankov, kjer je vsak povedal vse in je bilo treba storiti veliko, da smo prišli do kompromisa. To ni kompromis, ki bi bil prazen, je pa sporočilen. Na kratko: Pozivamo EU, da vidi področje Zahodnega Balkana kot celoto in ne ne le kot posamične države, s katerimi se pogaja Evropska komisija. Tega doslej ni bilo,« je povedal Pahor in dodal, da mora biti ta pogled s strani Bruslja geopolitičen. Hkrati pa, da mora EU pospešiti širitev, države Zahodnega Balkana pa morajo pospešiti reforme.»Danes je bilo odprto novo poglavje v politiki držav v smeri širitve. Bilo veliko razlik razhajanj, povišanih tonov in tudi pomiritve, da bi prišli do sklepa, ki so pomembne za ljudi in za voditelje držav. In z dokumentom Deklaracija Brda sem zelo zadovoljen,« je še povedal Pahor.Vsi liderji nasprotujemo spreminjaju meja, je večkrat poudaril Pahor.Srbski predsednik, ki je že odšel z Brda pri Kranju, ker je odpotoval v Bruselj, je v izjavi za medije po pogovorih dejal, da je najpomembnejše, da obstaja konsenz o nadaljevanju evropske poti za celo regijo. »Podprli smo namere, želje in zahteve drugih na Zahodnem Balkanu po določitvi datuma za pogajanja in vizumski liberalizaciji,« je dejal.Dodal je, da je bilo na srečanju veliko stvari, o katerih niso bili soglasni, tudi o vprašanju spreminjanja meja. Kot je pojasnil, si nekateri spreminjanje meja tolmačijo na dva načina, kakor jim paše, Srbija pa meni, da se jih ne sme spreminjati izven pravil.Srbija se je po njegovih besedah vedno zavzemala za nespremenljivost meja, ki jih priznavajo Združeni narodi. »Ta naša pobuda ni bila sprejeta, s preostankom besedila pa smo zadovoljni,« je dejal. Poudaril je, da so nekateri zahtevali veliko več in so zelo nezadovoljni, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.Pahor se je želel na vrh skrbno pripraviti, zato je imel pred srečanjem ločene sestanke s predsedniki vseh držav, vključenih v pobudo. Že septembra lani se je sestal s predsednikom Severne Makedonije, marca pa z vsemi tremi člani predsedstva BiHinMinuli teden se je v Podgorici sestal s predsednikom Črne gore, v Tirani pa s predsednikom Albanije. V četrtek je sledilo srečanje s predsednico Kosovav petek pa v Beogradu s srbskim predsednikom. Dan pred vrhom se je na Bledu sestal še s hrvaškim predsednikom in sovoditeljem pobude.Srečanje voditeljev procesa Brdo-Brioni bi moralo potekati že lani ob 10. obletnici, najprej spomladi in nato jeseni, a je bilo obakrat preloženo zaradi pandemije.