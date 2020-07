Usulo se je nad Slovenijo, zalivalo kleti in odkrilo streho

Zalilo številne objekte

Tudi naslednji teden brez neviht ne bo šlo

Danes bo zjutraj in dopoldne še večinoma oblačno, na zahodu se bo začelo delno jasniti, predvsem v vzhodni polovici Slovenije pa bo še deževalo. Popoldne se bo od zahoda postopno delno zjasnilo. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.



V nedeljo bo po večini sončno, predvsem v gorskem svetu lahko popoldne ali zvečer nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija.



V ponedeljek bo sončno, popoldne ali zvečer lahko v gorah nastane kakšna vročinska nevihta. V torek in sredo bo sončno in vroče, v sredo proti večeru bodo v severni Sloveniji krajevne nevihte. V četrtek bo predvsem v severni polovici Slovenije več spremenljive oblačnosti, nastalo bo tudi nekaj neviht. Od petka do nedelje bo znova prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija.

Za nekaterimi deli Slovenije sta precej burna petkovo popoldne in noč na soboto. Vremenoslovci so za severovzhod države prižgali celo rdeči alarm, ta je sprva za ta del države gorel tudi za danes, ko pa so opozorilo znižali na rumeno.Uprava za zaščito in reševanje poroča o številnih zalitih objektih. Malo po 18. uri je občino Podvelka zajelo neurje z močnimi padavinami. Na Spodnji Kapli so posredovali gasilci PGD Kapla na Kozjaku kjer je meteorna voda ogrožala več stanovanjskih objektov. Očistili so naplavine izpred objektov, s protipoplavnimi vrečami zaščitili en objekt in očistili zamašene prepuste. V Javniku so gasilci PGD Ožbalt pregledali prevoznost ceste Javnik–Kapla na Kozjaku, kjer je hudournik odnesel del ceste do dveh stanovanjskih objektov. Delavci cestnega podjetja Pomgrad so zagotovili delno prevoznost ceste Gradišče–Kapla na Kozjaku.Okoli 19. ure je neurje z obilnimi padavinami zajelo občino Braslovče. Meteorna voda je zalila več objektov, izčrpali so jo gasilci PGD Letuš in PGD Gomilsko. Neurje z močnim nalivom se je približno takrat razbesnelo tudi na območju občine Šmartno ob Paki. Gasilci PGD Šmartno ob Paki in Paška vas so iz stanovanjskih objektov izčrpali vodo in postavili protipoplavne vreče.Malo po 19. uri je neurje zajelo občino Muta. Gasilci PGD Muta so na Cesti ob potoku delno očistili prepust in preusmerili tok meteorne vode, ki je ogrožala stanovanjski objekt. V občini Prevalje so gasilci iz zalite kleti stanovanjskega objekta izčrpali vodo.Po 20. uri so močnejše padavine zajele občino Slovenj Gradec. V Podgorju so meteorne vode zalile gospodarski objekt. Posredovali so gasilci PGD Podgorje, ki so vodo izčrpali. Ob 20.30 je v Dravski ulici v Središču ob Dravi meteorna voda zalila klet stanovanjske hiše.Vodo so izčrpali gasilci PGD Središče. Malo po 21. uri pa je v Zabovcih v občina Markovci veter razkril del strehe stanovanjske hiše. Gasilci PGD Zabovci so streho prekrili s folijo.