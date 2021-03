Vstop v Slovenijo: lahko si pomagate s to aplikacijo

Ker za vstop v državo in izstop iz nje v času epidemije veljajo številni ukrepi in izjeme, ki se tudi ves čas spreminjajo, je slovenska policija pripravila posebno aplikacijo Vstop v Slovenijo. Z njo želijo omogočiti enostavno in transparentno potovanje v tujino in v Slovenijo. »Namenjena je potnikom, ki potujejo v našo državo, vstopajo vanjo z namenom tranzita čez ozemlje Slovenije ali pa se odločajo za odhod iz države na podlagi izjeme.«Uporaba aplikacije za vstop v Slovenijo ni obvezna, gre zgolj za pripomoček, ki potnikom olajšuje razumevanje izjem, ki jih z vsakokratnimi odloki določa vlada. »V spletni aplikaciji posameznika vodimo po posameznih korakih skozi namen potovanja in izjeme, ki so podrobno obrazložene. Navedeni so tudi dokumenti, s katerimi se lahko dokazuje upravičenost do uveljavljanja izjem, in dokazila, ki jih je treba predložiti ob vstopu,« so zapisali na policiji.Potniki po izbiri razloga potovanja vnesejo še svoje osebne podatke, pri čemer se kreira obrazec v formatu PDF, ki si ga lahko nato natisnejo ali shranijo na svoji (mobilni) napravi. Obrazec (v fizični ali elektronski obliki) lahko uporabnik pokaže ob mejni kontroli ali ob kontroli v notranjosti države, s čimer bo prispeval k lažji in hitrejši kontroli.Aplikacija je dostopna na tej povezavi (tudi v angleškem jeziku ).