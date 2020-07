Vsilili so jim maturantski ples

Med žrtvami epidemije so tudi letošnji maturantje, ki so zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa večinoma ostali brez maturantskega plesa. A kot da že to ni dovolj hudo, so mnogi doživeli še razočaranje, saj jim nekateri organizatorji še niso vrnili denarja za že vplačane vstopnice ali pa so jim hoteli namesto vračila denarja vsiliti vavčerje za plesne tečaje, ki se jih mnogi niso želeli udeležiti in bi tako denar ostal organizatorju.Nekateri organizatorji pa so s prestavljenim maturantskim plesom dobesedno posilili maturante, da so se morali zavrteti že naslednji dan po maturitetnih izpitih, če niso hoteli biti ...