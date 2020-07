Vsi otroci potrebujejo počitnice

FOTO: Tuš

Vesna Mikuž, predsednica RKS in Andraž Tuš, Generalni direktor Skupine Tuš FOTO: Tuš

Med nami je veliko družin, ki si tega preprosto ne morejo privoščiti, in veliko otrok, ki morda še nikoli niso videli morja. Njihovo število pa žal iz leta v leto narašča. A igra, druženje in menjava okolja so za otroke in njihov razvoj pomembni, zato si mnoge organizacije in podjetja prizadevajo, da jim omogočijo nekaj brezskrbnih in nepozabnih trenutkov na poletnih letovanjih z vrstniki.Eden največjih slovenskih dobrodelnih projektov te vrste je Pričarajmo nasmeh , ki ga že 18 let prireja trgovsko podjetje Tuš. Nanj so zelo ponosi – kako tudi ne bi bili, saj so v vseh teh letih z letovanji v Mladinskem letovišču in zdravilišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču osrečili že skoraj 9000 otrok.Debeli rtič je tako postal sinonim za brezskrbne morske počitnice otrok iz vse Slovenije, tudi po zaslugi projektov, kot je Pričarajmo nasmeh. »Le redko kdo, ki vsako leto odide na počitnice, si predstavlja, kaj pogled na morje in okus slane vode pomeni otroku, ki morje pozna le s televizije,« razlagajo v Tušu. V tednu dni bivanja na Debelem rtiču za otroke pripravljajo ustvarjalne, športne, izobraževalne in zabavne dejavnosti oz. delavnice.Letos bo morske utrinke lovilo 250 otrok iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije. Izberejo jih regionalni centri za socialno delo v sodelovanju s socialnimi službami na osnovnih šolah in območnimi združenji Rdečega križa.Letovanje na Debelem rtiču si bodo mnogi zapomnili tudi po usvojenem plavalnem znanju. Saj so prav vsi otroci vključeni v plavalne tečaje, ki so ena glavnih vsebin na letovanju in tako zagotavljajo izkušnjo, ki bo koristna in dragocena vse življenje.V projekt so z vsem srcem vpeti tudi v Rdečem križu Slovenije, ki je vsa leta nepogrešljiv partner projekta Pričarajmo nasmeh: »Ne morete si predstavljati, kako srčne in iskrene odzive dobivamo od otrok. Zato jim toliko bolj želimo ponuditi priložnost sprostitve, sprejetosti in povezanosti s sovrstniki. Po izkušnji z ukrepi med epidemijo, šolanjem na daljavo in samoosamo prav vsi potrebujejo počitnice, bolj kot kadar koli. Še posebej otroci, ki jim je treba nameniti posebno pozornost,« razmere opisujejo v Rdečem križu Slovenije.V 18. letu projekta Pričarajmo nasmeh so v Tušu morskim počitnicam dodali še skrb za prvi šolski dan, saj bodo še 400 otrokom podarili šolske potrebščine, ki jim bodo olajšale septembrski vstop v novo šolsko leto: »Zares si želimo, da bomo z letošnjo akcijo navdih še komu. Prav je, da si v teh časih pomagamo in da nikoli ne pozabimo na naše najmlajše,« dodajajo v Tušu, kjer večino svojih družbeno odgovornih projektov že vrsto let namenjajo predvsem otrokom in mladostnikom.