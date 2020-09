Vsi nočejo najvišjega stolpa v Sloveniji

Takšen naj bi bil razgled.

Ob omembi Rogaške Slatine se večina Slovenk in Slovencev spomni donata in kristala, ki krasi mnogokatere vitrine in mize po naših domovih. Kristal pa je tudi ime novega projekta z že predstavljeno idejo razglednega stolpa, katerega izvedbo so Rogačani maja na seji občinskega sveta opisali takole: »Stolp je visok 106 metrov. V sklopu stolpa so predvideni spremljajoči prostori: recepcija, sanitarije, vhod v dvigalo, stopnišče.«Predvidena je še ureditev parkirišč za avtobuse in še približno 50 za osebna vozila. Da stolp oziroma urbano razgledišče (kot se izrazijo na občini) resno načrtujejo, pove podatek, da bi sprejel od 100 do 150 ljudi hkrati!Vmes so še številne druge privlačne podrobnosti, kot kavarna oziroma slaščičarna v prvem nadstropju na 96 metrih višine. Izbrani arhitektje na predstavitvi maja povedal, da gre za »zelo zanimiv, ambiciozno in sodobno zasnovan projekt«. Glede na dejstvi, da je rogaški župantrenutno že sredi sedmega zaporednega mandata ter da ga kot neodvisnega kandidata podpirajo pri strankah trenutne vladne koalicije, se projekt ni zdel ogrožen navkljub koronavirusu ter javnim kritikam, vprašanjem in pobudam svetnice(SD), ampak je bil po slabem poltretjem letu na dobri poti, z vetrom v jadrih.»Projekt ni ziritiral samo mene, ampak kar dosti ljudi. Razburja, ker ne vemo, koliko bo stal, in skrbi nas, koliko bo prinesel,« pa o Kristalu in odprtih vprašanjih pravi, ena izmed občank Rogaške Slatine, ki pravi, da »odkar se omenja ta stolp, se omenja tudi referendum med ljudmi po Rogaški«. Sicer so prve ocene vrednosti naložbe že januarja 2018 segale do okoli 2,1 milijona evrov.Žgajnerjeva je julija zbrala nekaj nad sto podpisov občanov, ki so podprli idejo o pobudi za zahtevo za referendum, ter jih poslala županu Kidriču in občinskemu svetu: »Pobuda je vsebovala vse potrebno, torej podpise občanov, obrazložitev in že pripravljeno referendumsko vprašanje.« Ker nekaj časa ni dobila odgovora, je povprašala na občini: »Dobila sem presenetljiv odgovor – pripravili so odredbo in jo že poslali na ministrstva, upravno enoto, uradni list ...« Precej ironije pa spremlja dejstvo, da je občanka s pobudo prehitela lokalno politično opozicijo!Na občini opozarjajo, da na začetku »javna razprava ni izkazala splošnega nasprotovanja projektu«, da pa se Kristal zdaj sooča s kritikami »kot vsak ambiciozen projekt, ki prinaša neko bolj zaznavno spremembo v prostor«, in dodajajo: »Brez prepričanja, da bo razgledni stolp Kristal eden od pomembnih novih gradnikov in direktnih virov financiranja lokalnega turizma, se na pričakovano težaško pot do realizacije cilja zagotovo ne bi podali.«Del sredstev so na občini po potrditvi občinskega sveta že usmerili v financiranje projekta razgledni stolp Kristal, nekaj naj bi ​prikapljalo iz naslova turističnih taks, sicer pa bo načrt financiranja »podrobneje predstavljen na eni od prihodnjih sej občinskega sveta«.Trenutno se med občino in referendumskimi pobudniki lomijo kopja glede referendumskega vprašanja. »Končno odločitev o referendumu bo najbrž moralo sprejeti ustavno sodišče,« pravi Žgajnerjeva, ki je ob koncu – ne glede na izid referenduma – ubesedila, kaj po njenem manjka po slovenskih občinah: »Manjka tega, da bi se ljudje zavedali, da njihovo mnenje nekaj šteje in da lahko vsaj na lokalni ravni kaj spremenimo.«