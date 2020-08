»Vsi na Primorki v okolici Postojne ste v smrtni nevarnosti zaradi neumnih voznikov, ki ustavljajo pod nadvozi,« tako dramatično se glasi zapis na facebook strani Ustvarimo reševalni pas na avtocesti. Kot kažejo fotografije, ki so jih objavili, so se ob današnjih nalivih znova našli takšni, ki se ustavljajo pod nadvozi.Kako nevarno je ob nalivih in neurjih ustavljanje na avtocesti, opozarja tudi prometno-informacijski center, ki skrbi za obveščanje javnosti o stanju in prevoznosti cest ter prometu na njih. Opozorili so, da promet po državi ovirajo lokalna neurja. »Ponovno opozarjamo, da je ustavljanje na avtocesti prepovedano! Z ustavljanjem vozil lahko povzročimo zastoje, možnost naleta ali celo prometne nesreče.«