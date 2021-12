Vsestranski Ivan je tudi jasličar

Ivan Kropivnik je že prve dni decembra postavil velike jaslice ob svoji hiši na Zgornjem Brniku, ki stoji ob cesti proti letališču. Lehnjak za jaslice je dobil na Jezerskem, korenine posebnih oblik je izkopal v bližnjem gozdu, figurice, vseh je okrog sedemdeset, je izdelal iz gline. Betlehem oziroma trdnjavo pa je izdelal iz siporeksa. Jaslice so ponoči lepo razsvetljene, na ogled pa bodo do svečnice. Med prvimi so si jih prišli ogledat učenci četrtega razreda Osnovne šole Davorina Jenka iz Cerkelj.

Ivanove jaslice vzbujajo veliko pozornosti, predvsem med mladimi.

Z ročno izdelanimi jaslicami je vrsto let sodeloval tudi na zelo dobro obiskani razstavi Jaslična vas v Petrovčevi hiši v Cerkljah, ki pa je bila letos zaradi covida odpovedana. Že od 1999. leta Ivan postavlja jaslice v podružnični cerkvi sv. Janeza Krstnika na Zgornjem Brniku. Posebnost so hiške, ki so jih izdelali v skupini za ročna dela pri Društvu upokojencev Cerklje. Okrasno zaveso je izvezel Alfonz Kern. Že šesto leto zapored, od odprtja Doma Taber v Šmartnem, leta 2015, je svoje jaslice postavil v domu. Letos krasijo levo stran avle pred recepcijo. Izdelal je tudi jaslice iz lesa z vsemi figuricami, v velikost okoli 30 centimetrov.

6 let že razstavlja jaslice v Domu Taber.

Uspešen je tudi v rezbarjenju, pletenju košar, slikanju, izdelovanju glinenih izdelkov, poslikavi panjskih končnic, sveč, izdelanih iz čebeljega voska, in slikanju na steklo, deluje v dramski in folklorni skupini, je uspešen sadjar.