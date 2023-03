Vsestranska umetnica s podeželja (FOTO)

V Muzeju gozdarstva in lesarstva Vrbovec v Nazarjah so pred dnevi odprli razstavo umetnostne obrti in likovnega ustvarjanja občanke Gine Bevc iz Rovta nad Šmartnim ob Dreti. Rojena Koprčanka, ki se je že v osnovni šoli s starši preselila v Savinjsko dolino, pozneje pa v Šmartno pod Menino v Zadrečki dolini, ima v genih vrline in danosti, ki so se v tretjem življenjskem obdobju izkazale za koristna znanja ter razvedrilo. Kot zgodnja šestdesetletnica raziskuje možnosti in priložnosti, da bi v življenju še kaj postavila na glavo, zagnana Gina, menda imenovana po italijanski filmski divi in fotografinji Gini Lollobrigida, pa se je znašla v divjem ustvarjalnem ritmu.

Predstavitvi so prisluhnili Ginini prijatelji in zvesti obiskovalci muzeja.

Polaga tudi keramiko iz ostankov in zida s koščki barvitih talnih skulptur, ki jih povezuje v zanimive vzorce.

Prejemnica številnih nagrad

Kot smo izvedeli ob odprtju razstave Domača in umetnostna obrt v Vrbovcu, ki jo je poleg kustosinj muzeja postavila sama, so njeno življenjsko pot zaznamovala praktično delo, kot je urejanje doma, vrta, okolice, in številna opravila, ki presegajo gospodinjske in materinske skrbi.

Z akvareli rada upodablja Obalo, kjer se je rodila.

Vsestransko nadarjeno umetnico je predstavila direktorica muzeja Barbara Šoster Rutar, razstavo pa je utemeljila strokovna kritika Simone Brajer, ki je v bistvu le nanizala njene vrline in pretanjene občutke za različne smeri in tehnike upodabljanja, estetike ter pragmatičnosti tako v vsakdanjem življenju kot tudi v delu za dostojno, srečno preživljanje obdobja ustvarjalnosti. Navzoče so spomnili, da je Bevčeva prejemnica že več certifikatov Art & Craft Slovenija in drugih priznanj, na facebooku pa jo najdemo kot Art Gina.

Na predpražniku iz koruzne slame filcane copate

Tako rekoč cveti!

Doma Gina zapolnjuje prosti čas s polstenjem in izdelavo filcanih predmetov ter oblikovanjem manjših in srednje velikih keramičnih izdelkov. Veze v tehniki rišelje, kleklja ter riše akvarele in oljne slike. Šiva in plete, kvačka ter izdeluje mozaike v različnih likovnih tehnikah. Ustvarja tudi rute, šale in kravate iz svile z unikatno poslikavo, oblikuje gobeline ter po mizarsko izdeluje okrasne ali uporabne panjske končnice.

Gina Bevc je zares vsestranska umetnica.

Žge napise ali ornamente v les, v modele vliva in oblikuje dišeče sveče. Polaga keramiko iz ostankov in zida s koščki barvitih talnih skulptur, ki jih povezuje v zanimive vzorce. Sezonsko se ukvarja s poslikavo ali izdelavo velikonočnih pirhov. Prav posebni so polsteni, za vso družino izdeluje voščilnice, oblikuje cvetlične aranžmaje iz suhega ali svežega cvetja ter uporablja različne zdravilne kulture za naravno kozmetiko. Da ta dama tako rekoč cveti, je bilo kot na dlani tudi na razstavi v sklopu muzejske zbirke gozdarstva in lesarstva, kjer ves čas predstavljajo pestre vsebine, predavanja, predstavitve in izvajajo strokovne predstavitve.

Filcani pirhi bodo v prihajajočem obdobju zelo priljubljeni.

Muzej tako privablja idejno bogate in domiselne stvaritve nadarjenih občanov, umetnikov, obrtnikov in ljudi s podeželja. Avtorica tokratne umetnosti, predvsem številnih motivov, značilnih za čas pomladi in predvelikonočnega vzdušja, se je znova izkazala tudi z upodobitvami iz narave.