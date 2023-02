Vseslovenski množični dvig cen vrtcev: takšne ukrepe države je napovedal Mesec (VIDEO)

Napovedane podražitve cen vrtcev so v zadnjih tednih povzročile kar nekaj slabe volje. V NSi ob tem celo zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje. Prepričani so, da so te posledica neustreznega ukrepanja vlade ob vsesplošni draginji in dviga plač pomočnic vzgojiteljic, ki da je padel na pleča staršev. Stroške napovednih podražitev bi moral kriti državni proračun, menijo. Takšni pozivi se vrstijo tudi iz številnih slovenskih občin, ki so primorane cene vrtcev dvigniti.

O aktualni problematiki glede cen vrtcev je na novinarski konferenci spregovoril minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Kot je uvodoma dejal Mesec, podražitve cen vrtcev niso povezane samo z dvigom minimalne plače, temveč je to predvsem posledica splošne rasti cen. Kot opozarja, letni stroški vrtcev na leto znašajo 543 milijonov, dobrih 200 milijonov od tega pokrijejo starši, okoli staršev 340 milijonov pa država in občine. Če bi želeli, da bi bili vrtci zastonj, kot so obljubili v koalicijski pogodbi, bi morali po besedah ministra najti 200 milijonov v proračunu, ki pa jih ni.

Kaj pa trenutno lahko stori država? Kot je napovedal Mesec, se bodo s prvim marcem uskladili otroški dodatki, ki bodo višji. Tudi skozi davčno reformo bodo zagotovo prenavljali sistem otroških olajšav in dodatkov, še pravi minister, ki dodaja, da bodo, da bi čim manj bremena nosili starši, največ naredili na področju socialnih transferjev.

NSi: Vlada se je tega lotila nesistemsko in amatersko

»Govorimo lahko o vseslovenskem množičnem dvigu cen vrtcev, ki ga je z nepravočasnimi in neusklajenimi odločitvami povzročila vlada Republike Slovenije,« je prepričana poslanka NSi Iva Dimic. V stranki tako vladi očitajo prepočasno ukrepanje na področju regulacije cen energentov za vzgojno-izobraževalne zavode, ki jo je vlada po besedah poslanke uvedla šele konec lanskega leta.

Največji vpliv na podražitev vrtcev pa imajo po prepričanju NSi stroški dviga plač pomočnic vzgojiteljic in dvig minimalne plače. »Tega se je vlada lotila nesistemsko in popolnoma amatersko in sedaj se soočamo s posledicami vsega tega,« ocenjuje poslanka. Kot je poudarila, si vzgojiteljice za svoje delo zaslužijo dostojno plačilo, a vlada za zdaj ni ukrepala primerno, saj je ukrepe sprejemala brez široke javne razprave in strošek podražitev vrtcev zaradi nesodelovanja z reprezentativnimi organizacijami slovenskih občin prevalila na pleča staršev.