Vseslovenski kmečki protest!? Uničuje se slovenski kmet

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo začela zaradi nevzdržnih razmer v kmetijstvu postopek za organizacijo vseslovenskega kmečkega protesta, je včeraj napovedal njen predsednik Jože Podgoršek. Kmete razburja predvsem sprejem novele zakona o zaščiti živali, za katerega si želijo spremembe, v nasprotnem napovedujejo ustavno presojo.

O noveli zakona o zaščiti živali, ki ga je DZ po vetu državnega sveta vnovič potrdil prejšnji teden, je včeraj na izredni seji razpravljal svet KGZS. Kot je povedal Podgoršek, ocenjujejo, da se s takšnimi zakoni uničuje slovenski kmet in slovensko kmetijstvo, kmečke družine pa se potiska v vse večje težave.

Svet KGZS s sprejetimi sklepi med drugim zahteva spremembo zakona o zaščiti živali, saj je po Podgorškovih besedah zadnja sprememba zakona predvsem glede dolžine prehodnega obdobja za prepoved reje kokoši v obogatenih kletkah in prepovedi kastracije pujskov brez uporabe anestezije in analgezije v praksi neizvedljiva. Od pristojnega ministrstva pričakujejo, da bo prehodno obdobje za prestrukturiranje rejcev kokoši v kletkah podaljšalo na 10 let, hkrati pa takoj začelo izvajanje vseh mehanizmov za spodbujanje prestrukturiranja. »Verjetno bodo prve kmetije že lahko prestruktuirane v štirih, petih letih, zadnje pa verjetno v desetih, če je treba vse postopke narediti,« je poudaril Podgoršek. In še: »Ne želimo si krajših rokov pri prestrukturiranju kmetij, kot jih imajo v ostalih državah članicah. Tudi če bo veljal ta zakon, je na koncu dejstvo, da nismo niti ene kokoške nesnice rešili trpljenja v obogatenih kletkah, kajti te kokoške se bodo preselile v sosednje države.« Glede kastracije pričakujejo spremembo, da bi se ta omogočila s pomočjo uporabe lokalne protibolečinske terapije, ki jo lahko izvajajo usposobljeni rejci sami.

KGZS bo pripravila vsa potrebna gradiva za vložitev pobude za ustavno presojo zakona. »Potem pa se bomo skupaj odločili, kdo jo bo vložil,« je napovedal Podgoršek.

Svet zbornice je sprejel tudi sklepa, da zbornica kot pravni zastopnik kmetov vloži tožbe zaradi obrekovanja, razžalitve in žaljive obdolžitve. »Danes smo se svetniki strinjali, da je zakon o zaščiti živali praktično napad na slovensko kmetijstvo. Po našem mnenju ni vprašanje zgolj kletk in kastracije, ampak je vprašanje obstoja slovenskih kmetij. Zato bomo naredili vse, da slovenske kmete ohranimo,« pravi Podgoršek.

Kot zapisano, je svet KGZS zaradi nevzdržnih razmer sprejel sklep glede začetka postopka organizacije vseslovenskega kmečkega protesta. Kdaj bo ta potekal, še ni znano, časovnica je odvisna od odzivnosti kmetijskega ministrstva na njihove pobude.

Na kmetijskem ministrstvu napovedi vseslovenskega kmečkega protesta ne razumejo. S KGZS in vsemi deležniki v kmetijstvu so pri spremembah kmetijske zakonodaje intenzivno sodelovali, pravi državna sekretarka Maša Žagar. »Če pozivajo kmete na vseslovenski protest zaradi zaščite živali, potem morajo biti nekoliko bolj konkretni,« je dejala in še: »Zakon je strokoven, bil je pripravljen na podlagi vseh strokovnih smernic in mnenj.« To velja tudi za določbe glede kastracije pujskov, ki se zdijo KGZS sporne, je dejala in zatrdila, da bo država rejcem pokrila stroške kastracije. Zakonske spremembe v tem delu se ji zato ne zdijo smiselne.

Zavrnila je tudi zahteve kmetov po podaljšanju prehodnega obdobja za prepoved baterijske reje kokoši nesnic. Že 86 odstotkov slovenskih rejcev je prilagojenih in uporablja alternativne načine reje, le še 14 odstotkov oz. 33 rejcev ima baterijsko rejo, z njimi na ministrstvu vodijo individualno komunikacijo. Po drugi strani nihče iz KGZS ni prišel na ministrstvo po podporo za rejce, ki so se v zadnjih letih sami prestrukturirali. »Koga KGZS v tem primeru ščiti?« je vprašala.