Vse življenje ostali povezani

Bratje in sestre

Tokrat se je srečanja udeležilo 45 sorodnikov, v časih brez epidemije se jih je zbralo tudi do 90. Po maši so se družili v župnijskem domu na kosilu in ostali skupaj do večera. Dokler je bila živa mama, so se zbirali doma ob njenem godovnem dnevu. Letošnje srečanje je bilo predvsem iz hvaležnosti za dopolnjena leta življenja, vsi bratje in sestre so še živi ter imajo skupaj povprečno 84 let.Mašo v baziliki Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski Gori je daroval p.v somaševanju nečaka p., ki deluje v Vipavskem Križu. S petjem in igranjem na kitaro sta mašo spremljaliin. Pater Tarzicij Kolenko zapisuje vse pomembne družinske dogodke in ima celotno družinsko drevo. Korenine Kolenkovih segajo v leto 1929, v Novo vas pri Ptuju, ko sta se poročilainter si skupno ognjišče ustvarila v skromni s slamo kriti hiški. Luč sveta je ugledalo devet otrok, štirje fantje in pet deklet.En sin je v zgodnjem otroštvu umrl. Danes imajo 19 vnukov, 40 pravnukov in pet prapravnukov. Bili so težki časi in starši so neizmerno garali na manjši kmetiji. Otroci se spominjajo, kako so hodili čistit opeko na ruševine po drugi svetovni vojni. Nato so jo z domačimi voli vozili domov. Stric Martin je bil priučen zidar in jim je zgradil hišo ob pomoči celotne družine. Velikokrat je rekel, da so prava družinska firma. Oče je ves dan oral, zvečer pa z družino predano molil. Tarzicij je kot šolarček vsako jutro ministriral. K maši ga je vedno spremljala mama, sam je potem šel v šolo, mama pa peš domov na delo.Na temelju globoke vere, ki so jo starši prenesli na otroke, se je Tarzicij odločil za duhovniško pot, sestrapa je bila 65 let gospodinja v minoritskem redu. Za zgled je bila nečakoma Vladimirju Kolenku, ki je postal duhovnik, in, ki je član organizacije Rimskokatoliške cerkve Opus dei.