Vse zaposlene poslali domov, lekarno pa zaprli

V ZD Ljubljana na hitrih testih pozitivni štirje odstotki zaposlenih

Na spletnih omrežjih se je pojavil zapis, da so v Lekarni Vrhnika vse zaposlene testirali s hitrimi testi, ki so pokazali, da so vsi pozitivni. Lekarna naj bi naslednji dan zaprla vrata, kar so nam potrdili tudi pri Lekarni Ljubljana.Pozneje naj bi se izkazalo, da so bile zaposlene na zanesljivejših PCR-testih negativne, a nam z Lekarne Ljubljane na to vprašanje niso želelo konkretno odgovoriti.Zapisali so, da so bile sodelavke Lekarna Vrhnika različno testirane na novi koronavirus, in sicer pri pooblaščenih izvajalcih zdravstvenih domov in nato napotene na osebnega zdravnika. Po navodilih pooblaščene zdravnice za medicino dela, ki se je posvetovala z epidemiologom in NIJZ, je osebni zdravnik vsem delavkam odredil izolacijo oziroma karanteno.Lekarna Vrhnika je do nadaljnjega zaprta, oskrbo z zdravili na območju Vrhnike pa zagotavljajo v Lekarni Zlatica Vrhnika.Medtem sta ZD Ljubljana in Medvode v četrtek ustavila testiranje s hitrimi antigenskimi testi zaradi neustreznih materialov oziroma neprimerne sterilne paličice za odvzem nazofaringealnega brisa.Pojavile so se informacije, da je bilo v eni od enot ZD Ljubljana na hitrih testih pozitivnih skupaj 14 ljudi, pozneje na PCR-testih pa nobeden. Navedbe smo preverili v ZD Ljubljana, kjer so nam odgovorili, da so testiranje zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi (HAGT) res začeli.V celotnem zavodu ZD Ljubljana so opravili 1067 HAGT med zaposlenimi, od tega je bilo pozitivnih 52 (4 %). Na vprašanje,ali so jih pozneje tudi testirali s PCR-testi, nismo dobili odgovora, a kot so sporočili z ZD Ljubljana, lahko na osnovi izkušenj ugotovijo, da so PCR-testi za določanje pozitivnih oziroma negativnih testiranj na novi koronavirus nekoliko zanesljivejši od HAGT, a predvsem, ker gre za različne pristope pri načinih testiranja PCR oz. HAGT oz. različnega načina določanja prisotnosti virusa.