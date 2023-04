Vse več tujcev dela v Sloveniji: tukaj so številke, koliko jih prihaja iz Rusije, Kosova ...

Pomanjkanje kadrov postaja vse večja težava, ki pesti slovenske delodajalce. Močno primanjkuje negovalcev, medicinskih sester, zdravnikov, pa tudi učiteljev in varilcev, voznikov, zidarjev, prodajalcev ... Luknjo počasi zapolnjujejo tuji delavci, a ne glede na pester nabor držav, iz katerih prihajajo, slovenski trg še vedno trpi zaradi manka kadra. Preverili smo, koliko tujim delavcev je v zadnjem letu država odobrila delovno dovoljenje, od kod prihajajo in v kakšnih poklicih se najpogosteje zaposlujejo.

Lani je bilo v Sloveniji izdanih 48.441 soglasij in delovnih dovoljenj za zaposlitev in delo tujcev. Nabor držav, od koder prihajajo tujci, ki so našli delo v Sloveniji, je pester. Na spodnji tabeli objavljamo le tiste države, za katere je bilo izdano več kot pet dovoljenj. Na seznamu je 43 držav. Največ jih je prišlo, pričakovano, iz BiH (19.825), sledi Kosovo (14.927) in Srbija (5.780).

V manjšem deležu sledijo Severna Makedonija (3.343), Turčija (1.166), Rusija (660), Črna gora (357) Kitajska (332), Indija (322). Med tujci, ki so dobili dovoljenje za delo v Sloveniji, so tudi državljani tistih držav, od koder jih je prišlo vsaj sto: Albanija, Bangladeš, Belorusija, Nepal, Ukrajina, ZDA. Prihajajo pa tudi iz daljnih držav, Japonske, Koreje, Hongkonga, Filipinov, Mehike, Čila, Brazilije ...

Tujci so se pri nas zaposlili iz teh držav. Na seznamu ni držav, od koder je prišlo manj kot pet delavcev. FOTO: Zrsz

Porast vlog za zaposlitev tujcev

Po veljavnem zakonu o tujcih lahko tujec pri nas za delo prejme delovno vizo oz. enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki se prvič izdaja največ za eno leto, nato pa se lahko podaljšuje za dobo dveh let, vse dokler tujec ne izpolni pogojev za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, torej po petih letih neprekinjenega prebivanja v RS. V Sloveniji je bilo lani izdanih 26.666 enotnih dovoljenj in 21.775 delovnih dovoljenj (daleč največ za državljane BiH in Srbijo).

Na zavodu za zaposlovanje v zadnjih letih opažajo stalen porast vlog za zaposlitev tujcev (delovnih dovoljenj in soglasij). Za primerjavo: letos so v prvih treh mesecih skupaj zaposlili 11.891 tujcev, v tem obdobju lani nekoliko manj, in sicer 11.284, leta 2021 8.752 in leta 2020 9.778. Te številke bi bile še višje, če ne bi dolgotrajni postopki pridobivanja dovoljenj odvračali tujce od zaposlitve v Sloveniji.

Pri nas se ja največ zaposlujejo tuji državljani, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo ali manj, njihova dela pa so v gradbeništvu - zidarji, tesarji, gradbeni delavci-, predelovalni dejavnosti -varilci, ključavničarji, elektromehaniki - prevozništvu in gostinstvu.

Zakon omogoča združevanje družin

Po veljavnem zakonu o tujcih lahko tujec z izdanim enotnim dovoljenje za prebivanje in delo združuje družino po dveh letih neprekinjenega bivanja v Republiki Sloveniji. Izjema velja za tujce z izdano modro karto EU /za tujce z visokošolsko izobrazbo, ki imajo zagotovljeno plačo v znesku najmanj 1,5 kratnik povprečne plače v Republiki Sloveniji, pravijo na ZRSZ. Zakon o tujcih, ki je v pripravi, bi lahko tudi na tem področju prinesel spremembe.