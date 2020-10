Logarjeva: V Sloveniji zasedene vse intenzivne postelje (V ŽIVO)

Slabše kot v Sloveniji v treh državah

V Sloveniji je bilo v sredo ob 7202 testih potrjenih 2488 novih okužb . V bolnišnicah se zdravi 652 ljudi, 109 pa jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Po napovedih Instituta Jožef Stefan se bo število hospitaliziranih bolnikov še nekaj dni povečevalo . Vlada bo s strokovno svetovalno skupino na večernem posvetu na Brdu pri Kranju pregledala ukrepe in odločila o njihovem podaljšanju Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 bodo sodelovali minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZiz ljubljanske klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja in vladni govorecLogarjeva je dejala, da je bilo ob 8. uri v ljubljanskem kliničnem centru hospitaliziranih več kot 160 ljudi. Vse intenzivne postelje so praktično zasedene, a se trudijo, da vsakemu bolniku zagotovijo mesto in oskrbo. Po njenih besedah se polnijo postelje tudi v bolnišnici Petra Držaja, v kolikor se bodo tudi tam zapolnila vsa mesta, bodo dodatne zagotovili na oddelku za ORL. Stanje v bolnišnicah je resno, opozarja, Logarjeva, znova pa je opozorila na kadrovske težave, s katerimi se soočajo, saj ves zdravstveni kader ni usposobljen za delo s covid bolniki na intenzivni negi.Nuška Čakš Jager iz NIJZ je predstavila situacijo v Sloveniji in po svetu. Število okužb po njenih besedah narašča praktično povsod, Evropa se vztrajno spreminja v rdečo. Številčno največ primerov beležijo v Franciji in Veliki Britaniji. Slabša epidemiološka situacija kot pri nas (odstotek okuženih glede na število prebivalstva) je le še v Belgiji, na Češkem in Luksemburg. V Sloveniji so najbolj prizadete regije Gorenjska, Koroška in Osrednjeslovenska. Največ obolelih je starih med 35 in 45 let. Delež žensk je nekoliko večji v vseh starostnih skupinah.Epidemiologi po besedah Čakš Jagrove delajo s polno paro. Spremljajo podatke, svetujejo, mnogi so tudi na terenu. Ljudi je pozvala, naj spremljajo svoje zdravstveno stanje in morebitne spremembe nemudoma sporočiti pristojnim, saj je mnogokrat potrebno hitro ukrepanje in celo nujna medicinska pomoč.Tekom dneva bo po besedah epidemiologinje odprt tudi portal, kjer bo pozitivna oseba lahko dobila svojo kodo. Tako jim ne bo potrebno čakati klic epidemiologa.Minister Cigler Kranj je spregovoril o situacijih v domovih za starejših. Največja izziva sta po njegovih besedah kadrovska stiska in rdeče cone. Sam je obiskal dva posebej izpostavljena domova, v Škofji Loki in Loki pri Zidanem mostu. Vodstva domov o pozvali, da naj bodo pozorni na prezračevalne sisteme, saj je bil verjetno prav to vzrok za hitro širjenje okužb v Škofji Loki. Tam se okužbe niso širile po prostorih, ampak vertikalno po nadstropjih, dodaja Cigler Kralj. Minister je dejal še, da je ob obisku domov opazil utrujenost zaposlenih, saj mnogi po vsej državi delajo po 12, 13 ur. Vsem se je še enkrat zahvalil za požrtvovalnost.