Vse več bolnih, Bregantova omenja možnost ‘zapiranja‘ celotnih družin

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, kjer diagnosticirajo poslane vzorce za novi koronavirus, so v zadnjem tednu zaznali približno 15-odstotno povečanje števila preiskav, zato obstaja možnost, da se izvide izdaja z nekajurnimi zamiki, so opozorili. Obenem pričakujejo, da do zastoja testiranja ne bo prišlo. (STA)

Dober teden po začetku šole zdravniki že poročajo o povečanem številu bolnih ljudi. Ker morajo zdravniki ugotoviti, ali gre za običajen prehlad ali novi koronavirus, se je v zadnjem tednu povečalo tudi število testov. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeje v sinočnjih Odmevih nakazala, da bi v prihodnje lahko v primeru enega pozitivnega družinskega člana na korono, 'zaprli' celotno družino. »Če bomo prišli v epidemiološko situacijo, da bo treba testirati še več, bomo verjetno tudi zapirali. Recimo, če bo en član družine okužen, denimo mama, potem otrok ne bo treba testirati in bodo vsi doma v karanteni oziroma v izolaciji.«Po podatkih Bregantove, ki so ji jih posredovali mikrobiologi, je v Sloveniji testov dovolj, a je država z njimi, kot je priznala, vendarle omejena: »Dnevno bi mogli opraviti okoli 2000 testov, a ni pametno 'porivati' mimo meja zmogljivosti.«V Sloveniji je trenutno 500 aktivno okuženih, a državna sekretarka upa, da se bo v teh dneh stanje pozitivnih novoodkritih omejilo. Optimizem jo navdaja, ker so inšpektorji v zadnjih dneh ugotovili, da se Slovenci dobro držijo sicer trenutno strožjega ukrepa nošenja mask.Medtem ko Bregantova omenja možnost, da bi v primeru enega okuženega v družini preventivno doma ostali kar vsi člani, pa je pred dnevi dr. opozoril , da je medicinsko osebje pretežno mlado in bi, če bi zaradi bolnega moža doma ostala medicinska sestra, to pomenilo veliko kadrovsko podhranjenost v zdravstvenih domovih in bolnišnicah.