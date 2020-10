Vse to velja od danes, Beovićeva odgovarja, kako dolgo bi lahko trajali

V Sloveniji je 31. oktober dan reformacije, praznik in dela prost dan, od danes pa so podaljšani ukrepi, ki jih je vlada sprejela za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Za en teden so podaljšali ukrepe, kot so omejitev gibanja med 21. in 6. uro zjutraj, pa omejitev gibanja na lastno občino, osnovnošolcem se jesenske počitnice podaljšajo za en teden (dijaki in študenti se bodo izobraževali na daljavo), prepovedano je zbiranje več kot šest ljudi, obvezno nošenje mask na javnih površinah pa je vlada podaljšala za dva tedna.



V veljavi je tudi začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki pa je že takrat omogočala nekatere izjeme, kot so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne ter prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki. Vse več izjem Na listo izjem so bile že prejšnji teden uvrščene tudi drogerije, tržnice, prodajalne s hrano za živali, prodajalne s programom za vrt in kmetijstvo, drevesnice in vrtnarije, cvetličarne, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, servisne delavnice za motorna vozila in kolesa, prodajalne z večinoma gradbeno-inštalaterskim materialom, banke, zavarovalnice, pošte, dostavne službe, trafike in kioski.



Vlada pa je v petek popoldne z novim odlokom med izjeme dodala tudi knjižnice. Znova je omogočeno tudi opravljanje nekih storitev, ki so lahko opravljene z minimalnim stikom s potrošniki, med drugim gradbena, vzdrževalna in montažna dela, servis in popravila tehničnega blaga, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki. Med izjemami so po novem tudi storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika, kot so vrtnarske storitve.



Prav tako bodo z delom lahko nadaljevale servisne delavnice, v katerih popravljajo in vzdržujejo tehnično blago, pa tudi dimnikarske storitve. Te bodo lahko opravljali pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo, prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave.

Opravljanje dimnikarskih storitev pa še naprej ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti. Bodo veljali en mesec? Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je v petek povedala, da se nakazuje nek trend, da so do sedaj sprejeti ukrepi začeli delovati, podobno je za RTV Slovenija izjavila vodja vladne posvetovalne skupine Bojana Beović: »Številke dajejo upanje, čeprav še vedno velja opozorilo, da gre lahko za statistična nihanja.« Beovićeva je dodala, da bodo po predvidevanjih ukrepi veljali dve inkubacijski dobi, kar je približno en mesec. Med prvimi ukrepi, ki bi jih bilo po njenem mnenju smiselno sprostiti čim prej pa so šole, zaradi vpliva na mlade. Dodala pa je, da tudi će pouk vrne v šole, bodo morali spoštovati stroge ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.