Vse se je začelo, ko je nevesta za doto dobila telička (FOTO)

Čeprav so pred kakimi petimi desetletji voli ljudem, ki so se preživljali s kmetijstvom, marsikje še pomenili preživetje, so nato ob spremenjenih družbenih in tehnoloških danostih izginili z naših polj, cest in iz gozdov ter delo prepustili transportnim in delovnim strojem, predvsem traktorjem.

Rodovnik sivo-rjave pasme z Žvabove domačije sega v leto 1953 in velja za najstarejši rodovnik na Slovenskem.

Njihov pomen je bil v preteklosti za današnjega človeka nepredstavljiv. Z vzrejo in delom z voli so povezani raznovrstna znanja in veščine, ki so odšli z opuščanjem dela z njimi v pozabo. Pa vendar jih marsikje v zahodni Evropi načrtno ohranjajo. Svetel primer je tudi Žvabova domačija v Merčah, kjer se s kmetijstvom ukvarja že sedmi rod družine Žiberna, ki izvira iz Štorij.

Telička za doto

Ivan Žiberna kot predstavnik petega rodu s ponosom pove, da imajo zdaj v hlevu osem glav živine in da že od leta 1953 prisegajo na švicarsko pasmo goveda, ki je še kako primerna za kraške razmere.

O zgodovini goveda pove, da se je oče Karlo leta 1948 poročil z 20-letno Lejo Kuret iz Žirij. Za doto je dobila teličko švicarske pasme s Kocjanove kmetije. Rodovnik sivo-rjave pasme Žvabove domačije zato sega v leto 1953 in velja za najstarejši rodovnik na Slovenskem. Do pozne starosti je Leja z veliko ljubeznijo in potrpežljivostjo skrbela in ob pomoči sina Ivana vzrejala sivo-rjavo pasmo goveda.

1,4 tone sta tehtala Riko in Pepo.

Čemu stara švicarska pasma na Krasu? Lisasto govedo je pasma domačega goveda, ki izvira iz porečja reke Siemme v Švici in ga tudi zato imenujemo Simmental. Ta pasma je razširjena po alpskih regijah. Na začetku so živali rjavega goveda uporabljali kot večnamenske krave za proizvodnjo mleka, mesa in kot delovne živali. Danes jih redijo predvsem kot mlekarice. Ker je današnje rjavo govedo zelo odporno, vzdržljivo, dolgoživo, plodno in čvrstih nog ter parkljev, ga redijo tudi na Krasu.

Pepo in Riko, Miško in Rikec

Na pobudo Ivana Žiberne je v štali ostal mladi teliček Pepo, ki je že naslednje leto prvič sodeloval v povorki prikaza starih kmečkih običajev na tradicionalnem Furmanskem prazniku v Postojni. Pridružil se mu je še vol Riko. Pepo in Riko sta bila dobrih 16 let tudi najslavnejša slovenska vola, Ivan pa lastnik edinstvene kraške in slovenske volovske vprege, s katero sodeluje na številnih etnoloških dogodkih v Sloveniji in Italiji.

Lani smo obudili motiv prevoza čebel s paše v sodelovanju s čebelarko Irmo Petelin iz Pliskovice.

»Od takrat vsa Slovenija ve, da so Merče v sežanski občini na Krasu in naši župani, vključno s sedanjim Andrejem Silo, so ponosni, da imajo v svoji občini slavno volovsko vprego. Riko in Pepo sta tehtala 1,4 tone in sta bila ves čas vpeta v prikaz starih kmečkih običajev po Sloveniji in Italiji. Tako sodelujemo na Furmanskem prazniku v Postojni, Prazniku terana in pršuta v Dutovljah, kmetijskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer smo se predstavili z volovsko štirivprego kraških sivcev, žetvi sivke ... Še posebno veličasten je prevoz nevestine bale na tradicionalni Kraški ohceti v Repnu, ki velja za največji etnografski praznik slovenske manjšine v Italiji in pri katerem že od vsega začetka (1968) sodeluje tudi Vesna Guštin Grilanc. Na Proseku smo vozili Martinovo vino. Leta 2012 smo sodelovali na prazniku Rimljanov v Ogleju. Lani smo obudili motiv prevoza čebel s paše v sodelovanju s čebelarko Irmo Petelin iz Pliskovice,« je našteval Žiberna, ki je eden redkih in zato tudi tako dragocen posameznik, ki iz ljubezni do izročila prednikov vzreja par volov.

Posneli že 12 oddaj Za TV Koper so posneli že 12 oddaj o kmetijstvu Ljudje in zemlja, kjer so prikazali delo in življenje na kmetih in tudi številne stare običaje. Žbrinca – koš za spravilo stelje je tudi naslov dokumentarnega filma, ki so ga posneli v Zavodu Dobra pot. Ivan Žiberna pa je ob lanski 10. obletnici Eksperimentalnega arheološkega muzeja na prostem v mestu Lauresham pri Frankfurtu posodil jarme kot tipičen primer slovenskih jarmov.

Lani je prejel priznanje za prostovoljno delo na področju turizma, ki ga podeljuje Turistična zveza Slovenije. Žiberna prenaša svoja znanja in veščine na mlade rodove. Sledita mu tudi sinova Denis in David, pri tem pa ne zaostajajo niti vnuki Klemen, Tilen, Jernej in Urban. Vola Rika in Pepa sta medtem nadomestila petletni Miško in dvoletni Rikec.

Čeprav je marsikdo še vedno prepričan, da sta vzreja in delo z voli za današnjega človeka nepomembna, pa sta vredna vsega spoštovanja, saj ravno ti maloštevilni posamezniki svoje neprecenljivo znanje ohranjajo – za prihodnost.

Z ekipo Rimljanov na srečanju v Ogleju FOTO: Alojz Kocjan

Veličina sivo-rjave pasme goveda je nepredstavljiva. FOTO: Alojz Kocjan