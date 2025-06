»Bakle, dimne bombe in pirotehnika so dokaz, da protest poklicnih gasilcev 16. februarja 2023 zagotovo ni bil miren, odmeval je v širšem slovenskem prostoru,« je v obrazložitvi sodbe na celjskem okrajnem sodišču dejala sodnica Barbara Polanec, ki je Bojana Špilerja, predsednika Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Laško, oprostila obtožb žaljive obdolžitve. Verjamem, da to ni bilo maslo vseh poklicnih gasilcev, temveč hujskaštvo njihovih sindikalistov. Zasebno ga je tožil znani sindikalist David Švarc, generalni sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, ki je protest tudi organiz...