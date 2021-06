Vse najboljše, Slovenija!

Danes praznujemo 30 let samostojnosti naše države. Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, obeležujemo dogodke pred 30 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 sprejela ključne dokumente za osamosvojitev Slovenije. Samostojnost in neodvisnost je slovesno razglasila dan pozneje na Trgu republike, ko je med drugim na drogu pred DZ zaplapolala zastava novonastale države.



Dragi bralci, želimo vam vse najboljše in najlepše ob rojstnem dnevu naše države!

