Vse manj mladih gasilcev

Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Ščavnica, ki je bilo ustanovljeno na pobudo krajana Lovra Jageriča leta 1937, je na prvi pomladni dan v svojih prostorih opravilo 85. občni zbor.

Skrbi jih pomanjkanje podmladka.

Ob ustanovitvi je štelo 29 članov, tačas pa jih ima po besedah Milana Erdela, ki predsedniško funkcijo opravlja vse od leta 1998, 94. A jih skrbi, ker število članov v zadnjih letih upada oziroma ne raste več kot nekoč. S tega območja namreč mladi odhajajo na izobraževanje in delo v druge kraje in se redko vračajo. Kljub temu delujeta v društvu desetini članov in mladincev.

Posodobitev opreme

Na zboru so med drugim poudarili, da je delo v društvu zaradi korone že drugo leto po vrsti okrnjeno. Zato so večino denarja prenesli na letos. Če jim bo uspelo, ga bodo namenili za nekatera obnovitvena dela v domu in nabavo nove prikolice za prevoz orodja. Lani so imeli tri intervencije, v katerih je bilo zaznano, da operativni člani za kakovostnejše delo potrebujejo nekaj novih oblačil.

Večino denarja so prenesli na letos.

Lani so kar veliko pozornosti namenili urejanju doma in njegove okolice. Dom je v ponos kraja. Gasilci iz PGD Spodnja Ščavnica pričakujejo, da bo dejavnost društva v naslednjih letih spet podobna tisti izpred korone. Svoje delo bodo prikazali občanom iz svojega okoliša predvsem v času meseca požarne varnosti. Društvo deluje še na območju Aženskega Vrha, Zagajskega Vrha, Lastomercev, Plitvičkega Vrha in še na delu vasi Lomanoše.

Ker na lanskem občnem zboru ni bilo podeljeno nobeno priznanje, so jih letos namenili več kot 30 zaslužnim. Posebno velja omeniti tista za dolgoletno članstvo in delo v društvu, za 40-letno članstvo so ga prejeli Robert Fujs, Franc Golob, Robert Lazar, Miran Mauko, Franc Koler in Janko Misja, za 50 let pa Roman Niderl in Martin Tomažič.