Vse, kar morate vedeti o slovenski protikoronski aplikaciji

Pozitivni učinki aplikacije naj bi se že kazali, če si jo bo naložilo od 10 do 14 odstotkov ljudi.

Slovenija bo v kratkem dobila protikoronsko aplikacijo #OstaniZdrav, kiza uporabo, torej je prostovoljna.Epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) so pristopili k razvoju, ker v tem vidijo pomoč pri obvladovanju epidemije brez potrebe po hujših ukrepih, pojasnjuje epidemiolog in vodja centra za nalezljive bolezni pri Nijz. Po njegovem mnenju je aplikacija le del mozaika in deluje z drugimi ukrepi, ki predvsem niso tako invazivni, pomagajo pa pri tem, da še naprej živimo v odprti družbi.Kljub uvedbi aplikacije se za epidemiologe ne bo spremenilo prav nič. Še vedno bodo poklicali okuženega, šli po vprašalniku in opravili epidemiološko poizvedovanje. To, kar aplikacija omogoča, pa je, da bo pomagala obvestiti stike, ki jih s tradicionalnim delom ne najdejo.Tako bo epidemiolog na koncu okuženega vprašal, ali ima aplikacijo, in mu dal možnost, da jo prostovoljno aktivira. Če bo oseba to potrdila, ji bodo dali kodo, da aplikacijo aktivira. V tem primeru bo na anonimen način obvestila njegove stike. A pozor! Aplikacija mora biti na mobilni telefon naložena že prej, torej ko smo zdravi, če želimo stike obveščati za nazaj. Če je nimate, potem z aplikacijo tudi stikov ni mogoče najti.Koda, ki jo bo oseba prejela in bo aktivirala aplikacijo, bo veljala eno uro, epidemiologi pa ne bodo obveščeni, ali jo je oseba aktivirala ali ne.Fafangel dodaja, da bo s tem dana možnost, da je obveščen širši krog stikov, ki jih pri tradicionalnem poizvedovanju epidemiologi niso našli.Oseba, ki bo anonimno obveščena, da je bila v stiku z okuženo osebo, bo v aplikaciji dobila navodila, kako ravnati. Najpomembneje je, da se držimo strogih ukrepov, ki veljajo že zdaj za celotno populacijo (distanca, maska v zaprtih prostorih, čim pogostejše umivanje rok), najpomembneje pa je, da oseba opazuje znake morebitne okužbe. Če se pojavi kateri od njih, ki je značilen za covid 19, naj se posvetuje z zdravnikom.​Predvidoma sredi avgusta, saj jo morata aplikacijo obe trgovini za aplikacije Google in Apple.​Iz Google ali Apple trgovine. Aplikacija se imenuje #OstaniZdrav. Deluje prek bluetootha, pri Android mobilni telefonih mora uporabnik imeti prižgano tudi lokacijo, čeprav tega podatka aplikacija ne potrebuje (pri iphonih to ni potrebno).​Vsak dan bo generirala ključ, ki se bo v telefonu hranil 14 dni. Aplikacija bo drugim telefonom prek bluetooth povezave pošiljala nekakšno kodo in jo prejemala od drugih. Po 14 dneh se ključi/kode brišejo.​Če ste zadnjih nekaj dni imeli nameščeno aplikacijo, torej še preden ste zboleli, vam bo Nijz prek telefona posredoval potrditveno kodo. Okuženi jo bo vnesel v aplikacijo, ta pa bo poskrbela za anonimno obveščanje drugih. 'Okuženi' dnevni ključi, ki so bili tako označeni, se po 14 dneh izbrišejo.​Če sistem poveže vaš ključ s ključi drugih, morebiti okuženih, steče izračun izpostavljenosti. Rezultat glede stopnje izpostavljenosti je odvisen od parametrov, torej moči signala, dolžine zaznavanje bližine ... Glede na rezultat izračuna stopnjo ogroženosti, aplikacija stikom prikaže opozorilo oziroma se vstopna stran aplikacije obarva rdeče.Upoštevajte vse ukrepe, ki veljajo in se, če je mogoče, samoizolirajte. Kdaj testiranje? Epidemiologi niso naklonjeni, da bi se testiralo vse (zaradi inkubacijske dobe in občutka lažne varnosti), ampak le tiste, ki kažejo znake okužbe.